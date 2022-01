Joko kokeilit tortillataskuja tai kolmen aineksen suklaakakkua? Saat tästä viime vuoden somehittien takuuvarmat ohjeet

Sanne Katainen

Tämä herkullinen kakku syntyy suklaasta, kananmunista ja tuorejuustosta.

Ruokavirta on tänäkin vuonna ollut vuolas, mutta yksi selkeä trendi on ollut erilaiset yhden pellin ateriat. Siis raaka-aineet pellille, mausteet mukaan ja pelti uuniin vajaaksi puoleksi tunniksi.

Myös italialaiset perunamykyt, gnocchit, ovat päässeet moniin resepteihin. Yhdistä niihin erilaisia kasviksia ja lisää ruokaisuutta valmispyöryköillä, nugeteilla, makkaroilla tai juustoilla.

Jauhelihan uusi suosikkimuoto on litteäksi kaulittu ja pakastettu lehtipihvi. Ohut pihvi kypsyy pannulla minuutissa ja on taatusti mureaa. Viitseliäs hyödyntää tarjousjauhelihan ja pyörittelee lehtipihvejä varastoon pakastimeen kiirepäivän pelastajaksi.

Perinteisen maustevoinapin sijaan voit vatkata pehmeän voin joukkoon mieluisaa mausteseosta ja tarjota sitä pihvin maustajaksi. Miksi pakastaa maustevoita, kun huoneenlämpöisenä se sulaa ihanaksi kastikkeeksi hetkessä eikä jäähdytä pihviä.

Tiktokista levinneet tortillataskuvideot havainnollistavat mainiosti, miten lettu leikataan, täytetään ja taitellaan ennen paistamista. Täytevaihtoehtojen kirjo on loputon – myös jälkiruuaksi sopivien makeiden taskujen.

Japanilainen keksintö, kolmen aineksen juustokakku, on houkuttanut leipureita testaamaan, voiko tämä todellakin onnistua. Suklaasta, kananmunista ja tuorejuustosta syntyvä kakku on alun perin kypsennetty vesihauteessa, mutta onnistuu ilmankin. Ulkonäkö ei ehkä ole houkuttelevin, mutta maku on mainio, suklaamoussemainen.

Makeat tortillataskut

4 annosta

Ainekset

4 tortillaa (M-koko)

Täyte

4 rkl vaniljatuorejuustoa

1 banaani

4 rkl maapähkinävoita

4 palaa suklaata

Valmistusohje

Levitä tortillat työpöydälle. Leikkaa tortilloihin viilto letun keskeltä reunaan. Täytä tortilla neljänneksittäin: ensimmäiseen tuorejuustoa, seuraavalle banaaniviipaleita, kolmanteen maapähkinävoita ja neljänteen suklaapaloja. Älä täytä liikaa, äläkä liian lähelle letun reunoja, jotta täytteet pysyvät paahdettaessa tortillan sisällä.

Taittele tortillat. Ota viillon vierestä letusta kiinni ja taita ensimmäinen neljäsosa toisen päälle. Käännä täytetty osa kolmannen osion päälle ja lopuksi neljännen, jolloin muodostuu tiivis kolmionmuotoinen paketti. Taittele kaikki samoin.

Paahda tortillat kuivalla paistinpannulla miedolla lämmöllä. Nauti tortillataskut heti sellaisenaan tai puoliksi leikattuna.

Kolmen aineksen suklaajuustokakku

6–8 palaa

Ainekset

200 g taloussuklaata

3 kananmunaa (M-koko, huoneenlämpöisenä)

200 g maustamatonta tuorejuustoa (ei kevyttä)

Valmistusohje

Pingota leivinpaperi pieneen irtopohjavuokaan (halkaisija noin 18 senttiä). Voitele vuoan reunat.

Sulata suklaa vesihauteessa tai varovasti pienellä teholla mikroaaltouunissa välillä sekoitellen. Sekoita tasaiseksi ja anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

Erottele munien keltuaiset ja valkuaiset.

Vatkaa valkuaiset sähkövatkaimella kovaksi vaahdoksi.

Vatkaa keltuaiset ja huoneenlämpöinen tuorejuusto keskenään. Kaada jäähtynyt suklaa tuorejuustoseokseen. Nostele joukkoon valkuaisvaahto ja sekoita varovasti tasaiseksi. Kaada taikina vuokaan.

Kypsennä 175-asteisessa uunissa noin 25 minuuttia. Ota uuni pois päältä ja jätä kakku uuniin jälkilämmölle vielä vartiksi.

Anna kakun jäähtyä ja nosta se sitten jääkaappiin.

Tuprauta kakun päälle halutessasi vähän tomusokeria. Tarjoa vaniljavaahdon tai -jäätelön kanssa.