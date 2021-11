MT arvioi Atrian suurinvestoinnin vaikutukset yhtiön taseeseen ja tuottoihin: Investointi Nurmon broileritehtaaseen maksaa Atrialle nopeasti takaisin

Atria

Atrian Nurmon siipikarjatehtaan laajennus nousee nykyisen Nurmon-tehtaan viereen. Rakennuksen perustustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Lihakonserni Atria investoi Nurmon siipikarjatehtaan laajennukseen 155 miljoonaa euroa. Investointi jakautuu vuosille 2021–2024.

Maaseudun Tulevaisuus laski ja simuloi Atrian investoinnin vaikutukset tulevina vuosina yhtiön talouteen. Yhtiön oma kassavirta ja nykyiset tasevarat eivät riitä rahoittamaan suurinvestointia, vaan Atria joutuu ottamaan lisää velkaa sen rahoittamiseksi.

Kaksi seuraavaa vuotta 2022 ja 2023 maksavat eniten, kun perustustyöt on tehty ja tehdasrakennus nousee. Laiteinvestoinnit ja -asennukset ajoittuvat yhtiön ilmoituksen mukaan vuodelle 2023. Vuonna 2022 yhtiön omavaraisuusaste laskee 46,4 prosenttiin koko pääomasta. Uutta lainaa Atria nostaa MT:n simuloinnin perusteella 35 miljoonaa euroa.

Vuosi 2023 tehtaan rakentaminen on investoinnin raskain: MT:n arvion mukaan rahaa kuluu 70 miljoonaa euroa uusiin seiniin ja laitteisiin. Uutta velkaa yhtiö nostaa arviolta 55 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste sukeltaa velkaantumisessa alle 45 prosenttiin.

Jos Atrian aikataulu pitää, Nurmon uusi tehdas päästään ajamaan ylös tuotantoon vuoden 2024 aikana. Se maksaa vielä 10 miljoonaa euroa. MT:n mallinnuksen perusteella yhtiön oma kassavirta riittää jo loppusuoran maksamiseen.

Tammi–syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä toimitusjohtaja Juha Gröhn kertoi siipikarjainvestoinnin Nurmon tuotantolaitokselle etenevän suunnitellusti. Urakoitsijat on valittu, ja tällä hetkellä tehdään perustustöitä uudelle tehdasrakennukselle.

Investointi on Atrialle yhtiön historian suurin. Suurinvestointi kasvattaa Atrian velkaisuutta nelivuotisen projektin edetessä. Se vaikuttaa myös yhtiön tuloskuntoon ja toimintaan sitoutuneen pääoman tuottoon.

Laskelmissa oletamme, että yhtiön muut investoinnit tuotannon ylläpitämiseksi jatkuvat samalla tasolla kuin ne ovat olleet vuosina 2015–2020 eli keskimäärin 57 miljoonaa euroa vuosittain.

Yhtiö on maksanut osinkoina vuosina 2015–2020 keskimäärin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Laskuharjoituksen perusteella Atria säilyttää osingonmaksukykynsä myös Nurmon investoinnin aikana.

Jos kaikki menee hyvin, osinkovirta kasvanee jo tilivuodesta 2025. Omavaraisuusaste nousee 53 prosenttiin vuoden 2030 aikana.

Atria-konserni on kertonut investointinsa työvaiheet aikajanalla jo tehdaslaajennuksesta ilmoittaessaan. Rahavirroista yhtiö ei tähän mennessä ole kertonut.

Atrian talousjohtaja Tomas Back vahvistaa MT:n laskelman investointirahan jakautumisesta eri vuosille:

"Oma ennusteemme on aika lähellä sinun lukujasi. Lopullinen kassavirtavaikutus riippuu projektin etenemisestä."

Myös yhtiöön sitoutuneen kokonaispääoman tuotto palautuu MT:n mallinnoksessa vuoden 2024 pudotuksesta yli kolmeen prosenttiin jo vuonna 2025.

Siipikarjanlihan kulutus on ollut kasvussa, kun muun lihan kysyntä on kääntynyt laskuun. Atrian mukaan uusi tehdas kasvattaa tuotannon jalostusarvoa. Laskelmassa katetta on tuloslaskelmaan arvioitu lisää prosenttiyksikön verran.

Kuluttajien lihankulutus on siirtynyt yhä enemmän siipikarjan lihaan eli käytännössä broilertuotteisiin. Tänä vuonna broilerin ja kalkkunan lihan kulutus on ohittanut sianlihan kulutuksen. Suomen siipikarjaliiton mukaan broileria syötiin tammi–toukokuussa 60 miljoonaa kiloa.

Broilerituotteiden kasvuun investoi myös kilpailija HKScan. Rauman siipikarjatehtaan investointi paisui vuonna 2015 suunnitellusta 80 miljoonasta eurosta reilusti yli sadan miljoonan. Tappiollisten tulosten vuoksi yhtiö ei jakanut osinkoa vuosilta 2018 ja 2019.

Tehtaan käynnistäminen viivästyi tuotanto-ongelmien vuoksi ja HKScan joutui investoimaan vielä kuusi miljoonaa euroa lisää uuteen teurastusprosessiin. Nyt tehdas toimii, ja viime vuonna HKScanin siipikarjatuotteiden myynti kasvoi yli 12 prosentilla.

HKScanin Rauman-tehtaan vaikeuksista oppineena MT lisäsi Atrian laskelmiinsa vielä ylimääräiset 10 miljoonaa euroa "kustannusten ylitysvaraukseksi".

Sijoitettavaksi ajallisesti vaikka vuoden 2024 tehtaan ylösajovaiheeseen.

Lue aiheesta lisää: HKScanin Tero Hemmilä kommentoi Helsingin kasvisruokalinjausta: "Huono esimerkki"

Atrian Gröhn: Tuottajahinnat nousevat pakosti – maatilojen konkurssiaaltoon lihatalossa ei uskota