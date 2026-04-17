Ranska ja Britannia olisivat valmiita johtamaan Hormuzinsalmen liikennettä turvaavaa yhteistä toimintaa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Mukana olisi kymmenkunta maata.
Asiasta kertoi Britannian pääministeri Keir Starmer. Hän puhui asiasta sen jälkeen, kun Iran oli sanonut avanneensa Hormuzinsalmen aselevon ajaksi.
Ranska ja Britannia isännöivät tänään videokokousta, jossa suunniteltiin vapaan ja turvallisen merenkulun takaamista Hormuzinsalmessa. Mukana oli myös Suomen presidentti Alexander Stubb.
Stubb sanoi viestipalvelu X:ssä, että Suomi on valmis yhteistyöhön sellaisissa ratkaisuissa, jotka tuovat alueelle vakautta ja kunnioittavat kansainvälistä oikeutta. Iranin ilmoitus salmen avaamisesta on hänen mukaansa positiivinen merkki.
Hormuzinsalmen liikenne on ollut lähes pysähdyksissä helmikuun lopulla alkaneen sodan aikana.
