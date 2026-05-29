MTV:n uutiset: Hallitus on sopinut turvekiistansaHallituksella on ollut kiistaa kehysriihessä sovitusta kahdeksan miljoonan euron vuotuisesta energiatuesta.
Kokoomus ja perussuomalaiset ovat päässeet sopuun hallituksen turvekiistassa, kertoo MTV:n uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) mukaan hallitus pitäytyy "suurin piirtein" siinä, mitä huhtikuun kehysriihessä päätettiin.
Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tällä viikolla, että hallituksen lisäbudjetti oli jumissa puolueiden erimielisyyksien takia.
Perussuomalaisten mielestä kehysriihessä sovittu kahdeksan miljoonan euron vuotuinen energiatuki oli korvamerkitty kokonaan turvetuotannon tukemiseen.
Kokoomus taas katsoi, että kehysriihessä oli päätetty, että tuki osoitettaisiin yleisesti energian saatavuuden varmistamiseen talvella.
Multala sanoi MTV:n uutisille, että tukea käytettäisiin "käytännössä huoltovarmuuskäyttöön eli huoltovarmuusvarastointiin ja tuotantotukiin sitä kautta yrittäjille".
”Turvehan on hyvä huoltovarmuuspolttoaine. Sitä on hyvä varastoida ja sen lämpöarvo säilyy hyvin”, Multala sanoi.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat