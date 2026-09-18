Hallitus sai eduskunnan luottamuksen maatalouden ahdinkoa koskevassa välikysymyksessäÄänet jakautuivat pitkälti hallitus–oppositio-jaon mukaisesti. Sosiaalidemokraattien Timo Harakka äänesti tyhjää.
Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96–82. Poissa oli 20 edustajaa.
Äänet jakautuivat pitkälti hallitus–oppositio-jaon mukaisesti.
Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti kuitenkin tyhjää, minkä lisäksi perussuomalaisista pois potkittu Timo Vornanen (tv.) äänesti hallituksen luottamuksen puolesta.
Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta.
Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa, ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle.
Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus.Artikkelin aiheet
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