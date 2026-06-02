Poliisi tutkii metsäpalon syttymissyytä HämeenlinnassaPoliisin mukaan metsäpalon syttymissyy on epäselvä.
Poliisi tutkii tiistaina Hämeenlinnan lounaispuolella, Turkuun johtavan valtatien numero 10 varrella syttynyttä metsäpaloa.
Metsää on palanut poliisin arvion mukaan hieman yli hehtaarin verran.
Koska metsäpalon syttymiselle ei ole ilmeistä selitystä, poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen, kerrotaan poliisin tiedotteessa.
Tutkinnassa metsäpalon rikosnimikkeenä on tuhotyö. Tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa.
