Onnettomuus- ja hälytystehtävien viranomaistiedotus uudistuu syksyllä Sisäministeriö on ohjeistanut pelastuslaitoksia, mutta loppupeleissä niillä on oma päätäntävalta siihen, millä yksityiskohtaisuudella tai ajankohtaisuudella tiedottaminen hoidetaan.

Tällä hetkellä ensitiedotteet onnettomuus- ja hälytystehtävistä eri puolilta Suomea päivittyvät automaattisesti viranomaisten Peto-media-sivustolle.

Viranomaiset ja pelastuslaitokset uudistavat syksyllä tapaansa tiedottaa onnettomuus- ja hälytystehtävistä, kuten esimerkiksi tulipaloista. Jatkossa ensitiedottaminen on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla.

Sisäministeriön pelastusylitarkastajan Juha Virolaisen mukaan nykyinen ilmoituskanava Peto-media korvataan uudella järjestelmällä.

Yhtenä kantavana ajatuksena on, että pelastustoiminnan johtajana toimivalla pelastusviranomaisella tulee sisäministeriön mukaan olla mahdollisuus itse päättää, mitä ja milloin onnettomuudesta tai tehtävästä tiedotetaan.

Jatkossa ensitiedot tulipaloista ja onnettomuuksista annetaan kansalaisten lisäksi myös medioille esimerkiksi ilman tiennimiä tai tarkkoja tietoja siitä, kuinka monta pelastuslaitoksen yksikköä paikalle on lähetetty.

”Tähän liittyy vastuut onnettomuustiedottamisen yksilönsuojasta ja niihin liittyvistä vaatimuksista sekä rekisterinpidosta. Lisäksi nyt muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää myös pelastusviranomaisilta aiempaa harkitumpaa ja ehkä vähän kontrolloidumpaa tiedottamista”, sanoo Virolainen STT:lle.

Sisäministeriö on ohjeistanut pelastuslaitoksia tiedottamisesta, mutta loppupeleissä niillä on oma päätäntävalta siihen, miten ja millä yksityiskohtaisuudella tai ajankohtaisuudella tiedottaminen hoidetaan.

Eroja eri pelastuslaitosten välillä on ollut jo nyt. Toiset ovat tiedottaneet paremmin kuin toiset.

”Ainoa, mikä on nyt vakio, on ollut tämä ensitiedote”, Virolainen sanoo.

Peto-median lisäksi ensitiedotteet ovat päivittyneet muun muassa monien tuntemalle yksityisesti ylläpidetylle Tilannehuone-sivustolle, jonne ensitiedotteen perään usein päivittyy myös muita viranomais- ja mediatiedotteita hälytystehtävään liittyen.

Jatkossa pelastuslaitosten tiedottaminen muistuttaa sisäministeriön mukaan enemmän esimerkiksi poliisin tai Rajavartiolaitoksen tiedottamista.

”Tieto päivittyy sinne (uuteen järjestelmään), ja sieltä pystyy lukemaan vaaratiedotteen ja viranomaistiedotteet. Kansalaisten ohjeistus ja tällainen onnettomuustilanteessa, siihen ei tule muutoksia”, sanoo Virolainen.

Sisäministeriön mukaan muutoksen taustalla on yksityisyyden suojan parantamisen ja vallitsevan turvallisuustilanteen lisäksi tiensä päähän tulleen tietojärjestelmän uusimisen tarve.