Ilmavoimien komentaja: Kaakkois-Suomeen harhautuneita drooneja ei torjuttu vahinkojen välttämiseksi Viranomaiset vakuuttivat Kouvolassa, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs keskusrikospoliisista viranomaisten tiedotustilaisuudessa Kouvolassa. SASU JÄRNSTEDT / LEHTIKUVA.

Sunnuntain droonihavainnoissa kyse oli yksittäisistä ukrainalaisista drooneista, jotka olivat syystä tai toisesta harhautuneet Suomen alueelle, kertoi Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen sunnuntai-iltana viranomaisten tiedotustilaisuudessa Kouvolassa.

Herrasen mukaan Suomeen ei kohdistu tapahtumien seurauksena sotilaallista uhkaa.

”On vaikea ennustaa, mihin tilanne tästä etenee, mutta olettaisin, että tällainen droonitoiminta todennäköisesti tässä lähialueella tulee jatkumaan. Me jatkamme sitkeästi valmiuden ylläpitoa ja seurataan tilannetta ja säädetään meidän toimiamme tilanteen mukaisesti”, Herranen sanoi.

Herrasen mukaan drooneja ei torjuttu, jotta siviileille ei aiheutuisi vaaraa. Ilmavoimien Hornet-hävittäjä oli paikalla tunnistustehtävässä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Syytä siihen, miksi drooneja päätyi Suomen puolelle, Herranen ei tiedotustilaisuudessa ryhtynyt arvioimaan. Hän kuitenkin huomautti, että drooneja tiedetään olleen liikkeellä ja Venäjän tiedetään käyttävän voimakkaita puolustustoimenpiteitä, kuten gps-häirintää. Noin viikon aikana 8–10 kilometrin päässä Suomen rajasta on havaittu Herrasen mukaan ainakin yli sata droonia.

Viranomaiset eivät tiedotustilaisuudessa ottaneet kantaa esimerkiksi siihen, mitä lennokit ovat mahdollisesti kuljettaneet ja ovatko ne räjähtäneet osuessaan maahan.

Muun muassa näitä seikkoja selvitetään tutkinnassa, jonka vuoksi alueet on eristetty. Eristys voi poliisin tiedotustilaisuudessa esittämän arvion mukaan jatkua useita päiviä.

Stubb kiitti viranomaisia

Presidentti Alexander Stubb kiitti illalla tiedotustilaisuuden jälkeen viestipalvelu X:ssä viranomaisia tehokkaasta toiminnasta ja sanoi, ettei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa.

Stubb kirjoitti julkaisussaan myös, että tapahtumien selvittämistä jatketaan ja että Suomella on valmius valvoa ja turvata Suomen aluetta.

KRP aloitti esitutkinnan

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo aloittaneensa esitutkinnan lentävien laitteiden putoamisesta Kaakkois-Suomessa. Tapahtumia tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena.

KRP:n mukaan rikosnimike voi vielä muuttua esitutkinnan edetessä.

Keskusrikospoliisin mukaan yksi drooni putosi maahan Kouvolan pohjoispuolella Kymenlaaksossa. Ilmoitus toisesta pudonneesta droonista tuli Etelä-Karjalan Luumäellä. Luumäelle pudonneesta droonista viranomaisilla ei ollut tiedotustilaisuudessa kertoa vielä tarkempia tietoja.

Rajavartiolaitos vastaa epäiltyä alueloukkausta koskevasta tutkinnasta.

Puolustusvaliokunta koolle tiistaina

Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan ajankohtaisista puolustusasioista. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) kertoo viestipalvelu X:ssä, että valiokunta kokoontuu tuolloin ylimääräiseen kokoukseen.

Autton mukaan kokouksessa kuullaan asiantuntijoita droonien päätymisestä Suomen alueelle. Kaksi droonia putosi maahan Kouvolassa sunnuntaina.