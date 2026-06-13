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Juuri nyt | EU:n villisioissa vaarallista eläintautia eniten sitten vuoden 2021 – afrikkalaista sikaruttoa peräti 11 000 tapausta
MT Metsä | Hirvikanta oli 20 vuotta sitten kaksi kertaa suurempi ‒ tällainen emä on nyt harvinaisuus
MT pääsi mukaan vierailulle Vantaalla sijaitsevaan datakeskukseen.

MT pääsi harvinaiselle vierailulle datakeskukseen − tältä siellä näyttää

Paikka on tarkasti valvottu ja sinne ei pääse sisään aivan kuka tahansa.
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Uutiset|Tekniikka
13.6.202612:00
Matti Tuominen
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