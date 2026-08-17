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Juuri nyt | Yle: Tunnetun konetubettajan halliin murtauduttiin – selvitti itse varkaan henkilöllisyyden
Tilaajalle | Isä ja poika jalostavat myrskypuut tuotteiksi, joita teollisuus ei tee: ”Keväästä lähtien ollaan joka päivä sahattu”