Viikonvaihteen sää on ollut laajan matalapaineen myötä varsin sateinen. Keskiviikkona kaakosta nousee jo uusi matalapaine ja sateet jatkuvat.

Keskiviikkona kaakosta saapuu jo seuraava matalapaine, joka tuo sateita aluksi maan itäosaan ja loppuviikoksi maan pohjoisosaan.

Keskiviikkona kaakosta saapuu jo seuraava matalapaine, joka tuo sateita aluksi maan itäosaan ja loppuviikoksi maan pohjoisosaan. Kuva: Jaana Kankaanpää

Pirkanmaalta Länsi-Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä saatiin sunnuntain ja maanantain aikana runsaita sateita. 48 tunnin sadekertymä ylsi näillä alueilla yleisesti 20 ja 60 millimetrin välille. Seinäjoella vettä tuli sunnuntaina yli 100 millimetriä.

Sama matalapaine vaikuttaa Suomeen vielä tiistaina, jolloin maan pohjoisosassa sataa ainakin paikoin vettä. Sademäärien odotetaan jäävän tosin pääosin 15 millimetrin alapuolelle.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Keskiviikkona kaakosta saapuu jo seuraava matalapaine, joka tuo sateita aluksi maan itäosaan ja loppuviikoksi maan pohjoisosaan. Varsin laajoilla alueilla vettä voi tulla viikon kuluessa 20-60 millimetriä. Etelässä ja lännessä on selvästi poutaisempaa ja todennäköisesti osin aurinkoistakin.

Lämpötilat ovat tällä viikolla hyvin tasaisia. Päivälämpötila on lähes koko maassa 15 ja 21 asteen välillä, yölämpötila 5 ja 15 asteen välillä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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