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Juuri nyt | Valtion metsien käytöstä Lapissa syntyi suunnitelma – eriäviä näkemyksiä heräsi
Koti | Tiedätkö, mistä kaikesta pihaasi kertyy mikromuovia? Tutkija toivoo, että muovia käytetään vain järkevästi