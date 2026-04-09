Sää jatkaa lämpenemistään, 15 asteen raja voi mennä pian rikkiPoutaisessa säässä jatketaan ainakin kuun puoleenväliin saakka. Päivän ylin lämpötila kohoaa tasaisesti noin yhden asteen vuorokausitahdilla.
Korkeapaineen keskus asettuu tulevina päivinä vankasti Suomen ylle. Sään osalta tämä merkitsee vallitsevan tilanteen jatkumista – sateita ei juuri esiinny, ja pilvisyyskin on vähäistä.
Suurin muutos tapahtuu tuulisuudessa, sillä tuuli heikkenee myös maan etelä- ja kaakkoisosassa sekä Lapissa, jotka ovat olleet viime päivinä verrattain tuulisia alueita.
Asteittainen muutos tapahtuu myös lämpötiloissa. Perjantain ylin lämpötila on vielä likimain sama kuin torstainakin, eli pääosin 3 ja 10 asteen välillä, mutta viikonloppuna on jo jonkin verran lämpimämpää.
Lämpeneminen jatkuu alkuviikollakin, jolloin 15 asteen raja voi mahdollisesti rikkoutua laajoilla alueilla.
Ennustettavuus on säätyypistä johtuen varsin hyvä. Epävarmuus kasvaa vasta keskiviikosta alkaen, jolloin Suomen eteläpuolella olevasta matalapaineen alueesta voi ulottua maahamme runsaampaa pilvisyyttä, ja pieni sateenkin mahdollisuus on olemassa.Jani SorsaKirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
