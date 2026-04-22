Entinen puoliso syytti kunnianloukkauksesta, kun uhri kirjoitti parisuhdeväkivallasta Facebookissa ‒ hylättiin hovissa Entinen puoliso oli tuomittu vastaajan pahoinpitelystä. Hovioikeus huomautti rikokseen syyllistymiseen liittyvän se, että teko voi tulla ulkopuolisten tietoon ja aiheuttaa arvostelua.

Taneli Laine

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi kunnianloukkaussyytteen tapauksessa, jossa väkivallan uhri kertoi Facebookissa pahoinpitelystään. Oikeus katsoi, että viesti oli tulkittavissa yksittäiseksi teoksi eikä sisältänyt loukkaamistarkoitusta.

Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt kunnianloukkaussyytteen tapauksessa, jossa parisuhdeväkivallan uhri kertoi kokemuksistaan julkisessa Facebook-keskustelussa.

Entistä puolisoa ei mainittu kirjoituksessa nimeltä, mutta hän piti viestiä itseään loukkaavana ja katsoi sen leimaavan häntä pienellä paikkakunnalla, jossa ihmiset tuntevat toisensa.

Hovioikeus hyväksyi arvion siitä, että entinen puoliso oli kirjoituksesta tunnistettavissa, vaikka nimeä ei ollut mainittu. Tunnistettavuus yksin ei kuitenkaan ratkaissut sitä, täyttyikö kunnianloukkaus.

Riidatonta oli, että entinen puoliso oli tuomittu vastaajaan kohdistuneesta pahoinpitelystä.

Hovioikeuden mukaan tekstissä kuvattiin väkivaltaa tavalla, joka jäi jossain määrin tulkinnanvaraiseksi väkivallan laadun ja toistuvuuden suhteen. Kirjoitus ei kuitenkaan johtanut yksiselitteiseen käsitykseen pitkäkestoisesta ja toistuvasta väkivallasta, vaan se oli tulkittavissa myös viittaukseksi yksittäiseen pahoinpitelyyn, jonka jälkeen parisuhde oli päättynyt.

Facebook-kommentissa luki muun muassa:

”… vanhan ku hakkaa ulos nii uutta sisään heti... toki meillä se lähti ite menee sen jälkeen...”

Hovioikeus myönsi, että entinen puoliso saattoi kokea kirjoituksen loukkaavana. Oikeus kuitenkin korosti rikokseen syyllistymiseen liittyvän se, että teko voi tulla ulkopuolisten tietoon ja aiheuttaa arvostelua.

Ratkaisussa punnittiin sananvapauden sekä henkilön kunnian välistä suojaa.

Hovioikeuden mukaan lähisuhdeväkivallasta puhuminen nauttii lähtökohtaisesti sananvapauden suojaa, eikä riittävän yksilöityä ja totuudenmukaista keskustelua ole perusteltua rajoittaa vain toisen puolison kunnian ja maineen turvaamiseksi, kun huomioidaan asian merkitys sekä uhrille että yhteiskunnallisesti.

Oikeus myös totesi, että liian tiukka rikosoikeudellinen puuttuminen julkiseen puheeseen voisi viestiä, että rikoksen uhrin pitäisi vaieta kokemuksistaan.

Hovioikeus painotti myös Facebook-kommentin asiayhteyttä: vastaaja ei tehnyt erillistä julkaisua entisestä puolisosta, vaan kommentoi toisen henkilön parisuhdeväkivaltaa koskevaa päivitystä.

Ratkaisun mukaan kommentti ei osoittanut sellaista loukkaamistarkoitusta, jota rikoslain kunnianloukkaussäännöksen kyseinen kohta edellyttää. Syyte hylättiin.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut vastaajan kunnianloukkauksesta sekä muista rikoksista ja määrännyt yhteiseksi rangaistukseksi 60 päiväsakkoa, yhteensä 360 euroa. Hovioikeuden ratkaisun myötä kunnianloukkaus poistui, ja yhteinen rangaistus jäi kahdesta muusta rikoksesta 50 päiväsakkoon eli 300 euroon.

Ratkaisu on julkaistu tuomioistuinlaitoksen palvelussa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Maaliskuun alussa annettuun ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta 5.5. saakka.