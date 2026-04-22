HS: Digitaalinen seuranta laajeni pienempiin kalastusaluksiin ‒ eläkeläisten troolari oli jäädä satamaan ylimääräisen välilyönnin vuoksi Kiristyvä ammattikalastuksen digitaalinen valvonta aiheuttaa haasteita pienemmille aluksille ja ikääntyville miehistöille.

Digitaalinen kalastuksenvalvonta ulottuu yhä pienempiin aluksiin. Kuvan vene ei liity HS:n uutisointiin. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Kalastus Taneli Laine

Vuoden alusta kiristyneet EU:n kalastuspolitiikan valvonta- ja raportointivelvoitteet ovat tuoneet tietokoneen myös pienempiin kalastusaluksiin.

Helsingin Sanomat kertoo, kuinka Kotkan Sapokassa pienen troolari Interin lähtö viivästyi, kun reaaliaikaisen saaliskirjanpidon ohjelma ei avautunut.

Aluksen 86-vuotias päällikkö Holger Sjögren ja 79- ja 74-vuotiaat miehistön jäsenet tarvitsivat etätukea – syyksi paljastui kaksi ylimääräistä välilyöntiä käyttäjätunnuksessa.

Eläkeikäisen miehistön sivutoimena luotsaama Inter kuuluu 12‒15-metrisiin aluksiin, jollaisilta on tammikuun alusta alkaen vaadittu sähköisen kalastuspäiväkirjan ja paikannusseurannan käyttöä. Seurannassa aluksen sijainti näkyy viranomaisille koko matkan ajan.

Valvonnan kiristyminen näkyy myös saalisilmoituksissa. Kesällä 2024 tarkkuusvaatimuksia tiukennettiin niin, että myös sivusaalislajit pitää kirjata.

Merellä arvioinnin kerrotaan olevan usein vaikeaa. Satamassa ilmoituksia verrataan punnituksiin ja liian suuri heitto voi johtaa Ruokavirastolle lähtevään rikkomusepäilyyn ja pahimmillaan kalastusoikeuden menetykseen.

HS:n haastatteleman asiantuntijan mukaan yksittäinen sivukala ei laukaise epäilyä, mutta pienetkin määrät voivat prosentteina näyttää suurilta.

Suomi on aiemmin vastustanut osaa kiristyksistä ja valmistelee nyt yhdessä muiden Itämeren maiden kanssa komissiolle kirjettä, jossa arvioidaan uusien sääntöjen toimivuutta.

