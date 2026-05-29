Lauantaina vietetään kevätjuhlapäivää aurinkoisessa säässä lähes koko SuomessaSunnuntaihin mennessä pilvisyys lisääntyy, mutta lämpötila pysyy edelleen hyvin kesäisissä lukemissa.
Huomisesta kevätjuhlapäivästä on tulossa laajalti aurinkoinen lähes koko Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Vendi Pelkonen.
Tuuli tyyntyy viikonlopuksi, joten lämpötila voi nousta Lounais-Suomessa 21 asteeseen, ja 22 astetta voi olla ihan mahdollinen. Eteläisessä Suomessa lämpötila on noin 19–20 asteessa. Merituuli voi viilentää lämpöä rannikkoseuduilla.
Kylmintä on Lapissa ja Itä-Suomessa, missä lämpötila jää lauantaina hieman alle 15 asteen.
Sunnuntaina pilvisyys kasvaa koko maassa. Etelä- ja Keski-Suomessa on sadekuurojen riski. Suomen ylle ei kertyne ainakaan laajoja sadealueita.
Sunnuntai on edelleen lämmin päivä. Lämpötila voi nousta lännessä 22 asteeseen, mutta idässä ja etelässä lämpötilat voivat jäädä alle 15 asteen.
