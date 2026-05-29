Kansanedustaja Vornanen hakee KKO:lta valituslupaa Ihkun ampumisasiassa Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Timo Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan.

Jaa Kuuntele

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Timo Vornasen joulukuussa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hovioikeus ei myöntänyt hänelle jatkokäsittelylupaa asiassa. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Rikokset STT

Kansanedustaja Timo Vornanen (tv.) hakee korkeimmalta oikeudelta (KKO) valituslupaa ravintola Ihkun ampumistapauksessa. Helsingin hovioikeuden mukaan valituslupahakemus on kirjattu torstaina.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa asiassa.

Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta.

Vornanen katsoo, ettei hovioikeuden päätöksestä ole pääteltävissä, millä perusteilla se ei näe aihetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle.

”Valituksessa ei ole kysymys pelkästään yksittäisen rikosasian näyttöharkinnasta, vaan laajemmin siitä, millä edellytyksillä hovioikeus voi evätä jatkokäsittelyluvan tilanteessa, jossa käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuudesta on esitetty yksilöityjä ja perusteltuja epäilyjä”, Vornanen kirjoittaa tiedotteessaan.

Varsinainen ampuminen tapahtui baarin ulkopuolella.

Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä ja kahdesta laittomasta uhkauksesta.

Oikeuden mukaan Vornanen oli aamuyöllä riitaantunut ravintolassa toisen päihtyneen miehen kanssa ja kaatanut tämän ravintolan sohvalle voimakkaasti kurkusta kiinni pitäen. Pahoinpitelyn uhria, vuonna 1984 syntynyttä miestä, syytettiin Vornaseen kohdistuneesta rikoksesta, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Varsinainen ampuminen tapahtui baarin ulkopuolella. Käräjäoikeudessa näytetyiltä valvontakameratallenteilta näkyi, kuinka vuonna 1984 ja vuonna 1994 syntyneet miehet hakeutuivat Vornasen lähelle. Pian tilanteen jälkeen Vornanen ampui pistoolillaan maahan.

Oikeuden mukaan vuonna 1994 syntynyt mies uhkasi Vornasta pahoinpitelyllä. Hänet tuomittiin laittomasta uhkauksesta sakkoihin.

Erottamisen jälkeen hän perusti oman eduskuntaryhmänsä.

Vornanen vaati hovivalituksessaan kaikkien syytteidensä hylkäämistä myöntäen kuitenkin syyllistyneensä lievään ampuma-aserikokseen. Lisäksi Vornanen vaati, että hänen rangaistuksensa lievennettäisiin sakkorangaistukseksi tai sitä alennettaisiin.

Syyttäjä vaati vastavalituksessaan muun muassa, että Vornaselle tuomittua rangaistusta korotetaan.

Vornanen erotettiin perussuomalaisista ampumisen jälkeen. Erottamisen jälkeen hän perusti oman eduskuntaryhmänsä.

Joulukuussa käräjäoikeuden tuomion jälkeen Vornanen kertoi, että hän irtisanoutuu vanhemman konstaapelin virastaan Itä-Suomen poliisilaitoksella.