Helsinki isännöi jääkiekon MM-kisoja vuonna 2030Jääkiekon MM-kisat tuovat Suomeen kymmeniä miljoonia euroja. Osa otteluista pelataan Latviassa.
Jääkiekon miesten MM-turnauksen mitalipelit palaavat neljän vuoden päästä pitkän tauon jälkeen Helsinkiin.
Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF myönsi perjantaina vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisakaupungit ovat Helsinki ja Riika.
MM-turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.
Helsinki oli Suomen MM-turnauksessa kakkosisäntä vuonna 2022, kun mitalipelit järjestettiin Tampereen uudessa areenassa. Tuolloin MM-kiekkoa pelattiin Helsingin jäähallissa, koska Ilmalassa sijaitsevaan halliin kohdistui Ukrainan sotaan liittyviä pakotteita.
Nyt tilanne on toinen, sillä Helsingin areena on taas suomalaisomistuksessa.
”Päätöksen myötä kisavalmistelut voidaan aloittaa. Jo nyt on helppo todeta, että Helsingin kaupunki, areena ja muut keskeiset sidosryhmät ovat mukana isolla sydämellä – jääkiekon MM-kisoja on selvästi odotettu pelattavaksi pääkaupunkiseudulla”, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen sanoi tiedotteessa.
IIHF:n kongressin päätös oli odotettu, sillä Suomen ja Latvian yhteishakemukselle ei ollut vastaehdokkaita.
Jääkiekon miesten MM-turnaus on järjestetty Suomessa kymmenen kertaa. Noista kymmenestä kerrasta vain kerran mitalit on jaettu Suomen rajojen ulkopuolella, Tukholman ja Helsingin yhteiskisoissa 2013.
Viimeksi MM-jääkiekkoa pelattiin Suomessa 2023, kun Tampere ja Riika isännöivät poikkeuspäätöksen myötä turnausta. Kisat piti pelata alun perin Venäjällä.
Hietasen mukaan kotikisojen taloudellinen vaikutus on merkittävä.
”Kansainvälisen tv- ja medianäkyvyyden lisäksi 2022 MM-kisojen suorien taloudellisten vaikutusten arvioitiin olleen Tampereen seudulle 86,7 miljoonaa ja epäsuorien jopa 108,4–151,7 miljoonaa euroa. Vuotta myöhemmin, keväällä 2023 Latvian kanssa järjestettyjen MM-kisojen suoriksi taloudellisiksi vaikutuksiksi arvioitiin 75,2 miljoonaa”, Hietanen totesi tiedotteessa.
Olympiavuoden 2030 MM-turnaus venyy kesäkuulle saakka. Kisat alkavat 17. toukokuuta ja päättyvät 2. kesäkuuta.
