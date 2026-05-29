Näitä proteiinipatukoita vedetään myynnistä
Hollantilainen valmistaja vetää myynnistä erän proteiinipatukoita.
Suomalainen maahantuoja Lejos Oy on saanut tiedon, että osassa markkinoille saatetuista 55 gramman Barebells Soft Coco Choco -proteiinipatukoista saattaa olla kääreen sisälle eri tuote, Barebells Soft Peanut Cloud -patukka.
Tuo patukka sisältää maapähkinää, jota ei siis ole merkitty kääreeseen ainesosana. Tuote voi aiheuttaa terveysvaaran ihmisille, jotka ovat allergisia maapähkinöille.
Jälkikäteen on todettu, että virheellisesti pakkauksessa olevassa tuotteessa on ainesosana myös soijaa ja soijalesitiiniä, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa.
Myynnistä vedetään erä, jonka erätunnus on L6055-R ja parasta ennen -päiväys 24.2.2027. Tuotteen GTIN-numero on 7340001805383.
Tuote-erä on ollut myynnissä huhtikuun alusta alkaen laajasti, muun muassa erilaisten urheilupaikkojen yhteydessä, Woltin valikoimissa sekä K-ryhmän kaupoissa.
Kuluttajat voivat lähettää kysymyksiä osoitteisiin info@barebells.fi ja asiakaspalaute@lejos.fi.
Barebells on ruotsalainen yritys, joka on osa Ruotsissa 2006 perustettua Vitamin Well -ryhmää.
