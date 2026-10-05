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Juuri nyt | Matkalla marjaan tai metsälle? Metsätien reunaan autonsa jättävän on syytä muistaa muutama asia, jotta ei aiheuta harmia puiden kuljettajille
Tilaajalle | Tällaista on tasavallan presidentin 91-vuotiaan isän arki – käy kuntosalilla kolme kertaa viikossa ja aamu alkaa jumpalla