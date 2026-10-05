Pörssisähkön hinta painuu yöllä miinukselleTuulivoiman tuotanto on tiistain korkealla tasolla.
Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo kello 23 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään yhden aikaan yöllä.
Halvimmat varttihinnat ovat aamuyöllä viidestä alkaen, kun sähkön hinta kilowattitunnilta menee 0,04 senttiä miinukselle. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta.
Tuulivoiman tuotantoennusteen mukaan tuulivoiman tuotanto on tiistain korkealla tasolla. Ilmatieteen laitos on luvannut tiistaille jopa vaarallisen voimakasta tuulta.
Tiistain myöhäisillassa varttihinta painuu nollaan varttia ennen kello 23:a.
Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.Artikkelin aiheet
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