Joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus.

Nuoret arvioivat kognitiivisen ja fyysisen työkykynsä hieman muita korkeammalle, mutta heidän työhyvinvointinsa oli heikompi. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Nuoret arvioivat kognitiivisen ja fyysisen työkykynsä hieman muita korkeammalle, mutta heidän työhyvinvointinsa oli heikompi. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksesta. Työssäkäyvistä suomalaisista 43 prosenttia pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39 prosenttia.

Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Sekä työntekijöillä että esihenkilöillä työuupumusoireita esiintyy yleisemmin nyt kuin aikana ennen koronapandemiaa.

Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Tutkija kehottaa määrittelemään ydintyön.

”Sopikaa työyhteisössä, miten toimitaan ja mitä priorisoidaan, kun työn eri vaatimukset ovat ristiriidassa. Arvioikaa säännöllisesti esimerkiksi raportointikäytäntöjä, tiedonkeruuta ja prosesseja: mitä voidaan lopettaa, yksinkertaistaa tai tehdä harvemmin”, Työterveyslaitoksen tutkija Jie Li sanoo tiedotteessa.

Alle 30-vuotiaista yli puolet koki tutkimuksessa työkykynsä erinomaiseksi. Nuoret arvioivat kognitiivisen ja fyysisen työkykynsä hieman muita korkeammalle, mutta heidän työhyvinvointinsa oli heikompi.

Mitä nuorempi vastaaja oli, sitä vähemmän hän koki työn imua ja sitä enemmän työssä tylsistymistä.

Vuosittain tehtävässä tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa erikseen työkyvyn viittä eri osa-aluetta. Tutkimuksessa kysyttiin, miten hyvin vastaajat pystyvät vastaamaan työnsä fyysisiin, kognitiivisiin, sosiaalisiin, emotionaalisiin ja osaamiseen liittyviin vaatimuksiin.

Kaksi kolmesta vastaajasta koki pystyvänsä vastaamaan täysin työnsä fyysisiin vaatimuksiin, joita ovat esimerkiksi seisominen tai tavaroiden nostelu.

Heikoimmalla tasolla oli emotionaalinen työkyky eli tunteisiin liittyviin vaatimuksiin vastaaminen. Vaikeaksi koetaan esimerkiksi muiden ihmisten tunteiden kohtaaminen ja käsittely. Vain 41 prosenttia vastaajista koki pystyvänsä vastaamaan täysin työn emotionaalisiin vaatimuksiin.

Kyselyyn vastasi viime kesänä vajaat 4 000 suomalaista, jotka olivat iältään 18–65-vuotiaita.