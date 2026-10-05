Tiistaina Lapin yli liikkuu voimakasta matalapaine ja tuuli on voimakasta suuressa osassa maata. Matalan jälkeen Suomeen virtaa keskiviikon ja torstain aikana kylmää ilmaa pohjoisesta alkaen.

Voimakas matalapaine on liikkeellä Norjanmereltä kohti Lappia ja lännenpuoleinen tuuli voimistuu vähitellen maanantai-iltaa ja tiistain vastaista yötä kohti. Voimakkaimmillaan tuuli on tiistaina päivällä jolloin Lappia lukuun ottamatta 15 m/s puuskat ovat mahdollisia koko maassa, lännessä 20 m/s myrskypuuskatkin ovat mahdollisia. Tilanteesta on voimassa maa-alueiden tuulivaroitus.

Matalaan liittyy myös vesisadetta, jota saadaan etenkin pohjoisessa ja keskiosassa maata maanantai-illan ja tiistaiaamun välillä. Tiistaina päivällä sateesta on jäljellä vain rippeet pohjoisessa ja idässä, lännessä ja etelässä on osittain aurinkoista. Tuulta riittää vielä tiistai-iltaan asti.

Kokonaan tuuli ei heikkene keskiviikoksikaan, mutta puuskat jäävät runsaaseen 10 m/s. Keskiviikkona ja torstaina on suureksi osaksi poutaa, myös osittain aurinkoista. Torstaina pilvisyys on kuitenkin etelässä lisääntymässä uudelleen etelästä lähestyvä voimakkaan matalapaineen edellä.

Lämpötilat ovat tiistaina matalan jälkeen laskusuunnassa. Torstaihin mennessä etelänkin päivälämpötilat ovat enää 10 asteen tienoilla.

Tällä viikolla syksyisiä matalapaineita liikkuu Suomen yli. Kuva: Ilmatieteen laitos

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

Tästä pääset MT:n sääpalveluun.