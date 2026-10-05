Pikkupoikien adhd-lääkitys on Suomessa yleisempää kuin naapurimaissa − näin suuri osa pojista aloitti sen viime vuonna6–8-vuotiaiden poikien adhd-lääkityksessä on alueellisia eroja.
Pikkupoikien adhd-lääkityksen aloitusmäärät kääntyivät lievään kasvuun viime vuonna, kertoo Kela.
Adhd-lääkityksen aloitti 3,1 prosenttia 6–8-vuotiaista pojista, kun vuonna 2024 lääkityksen aloitti 2,9 prosenttia ikäryhmän pojista. Aloitusten määrä on tuplaantunut vajaassa kymmenessä vuodessa, sillä vuonna 2017 lääkityksen aloitti 1,4 prosenttia 6–8-vuotiaista pojista.
Kaikkiaan adhd-lääkitystä sai viime vuonna 4 160 6–8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3 prosenttia ikäryhmän pojista.
Lääkityksen yleisyys on asettunut korkealle tasolle, mutta voimakkain kasvu on taittunut, Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori kertoo tiedotteessa. Hänen mukaansa kehityksen syitä on tärkeä selvittää tarkemmin.
Hyvinvointialueittain tarkasteltuna pikkupoikien adhd-lääkityksestä löytyy suuria eroja. Hieman yli viisi prosenttia 6–8-vuotiaista pojista aloitti adhd-lääkityksen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, kun Pohjanmaalla ja Helsingissä lääkityksen aloitti noin puolitoista prosenttia ikäryhmän pojista. Suuruusero on yli kolminkertainen.
Alueelliset erot ovat vielä suuremmat kaikkien vuoden aikana lääkettä saaneiden 6–8-vuotiaiden poikien välillä. Pohjois-Karjalassa ikäryhmän pojista lähes 13 prosenttia käytti adhd-lääkitystä, kun Helsingissä osuus oli 2,6 prosenttia.
Vuoren mukaan alue-erot ovat kiistattomia, mutta niistä ei voi päätellä erojen syitä. Se vaatisi hänen mukaansa lisää tietoa muun muassa hoitopoluista, ammattilaisten saatavuudesta ja lääkkeettömistä tukimuodoista.
Kelan mukaan adhd-lääkkeiden käyttö yleistyy kaikissa Pohjoismaissa, mutta maiden välillä on eroja. Suomessa alakouluikäisten poikien adhd-lääkitys on yleisempää kuin Ruotsissa ja Norjassa.
Ruotsissa noin 2,7 prosentilla 5–9-vuotiaista pojista oli adhd-lääkitys viime vuonna. Suomessa samalla ikärajauksella määrä oli 5,7 prosenttia.
Norjassa lääkkeiden käyttö kasvoi 6–12-vuotiailla pojilla 2,6 prosentista 3,8 prosenttiin vuosina 2017–2025. Suomessa saman ikäryhmän osuus kasvoi 3,9 prosentista 9,8 prosenttiin.Artikkelin aiheet
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