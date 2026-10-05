Kun EU:n kauppakomissaari Maros Sefcovic matkustaa torstaina Pekingiin neuvottelemaan EU:n ja Kiinan kauppasuhteista, on hänen matkansa maailmanlaajuisen huomion kohteena, vaikka siltä ei suuria läpimurtoja odotetakaan.

EU:ssa on viime kuukausina pohdittu kovasti keinoja EU:n ja Kiinan välisen kaupan tasapainottamiseksi, sillä EU-komission mukaan Kiinan-kaupan alijäämä on noussut jo kestämättömälle tasolle.

EU:n Kiinan kanssa käymän tavarakaupan alijäämä oli viime vuonna noin 360 miljardia euroa, eikä tämä vuosi näytä tuoneen parannusta asiaan, sillä kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alijäämää kertyi Eurostatin mukaan jo yli 200 miljardia euroa.

EU:ta kalvavat muun muassa kiinalaisyritysten saamat avokätiset valtiontuet, jotka OECD:n mukaan ovat joillain toimialoilla jopa kahdeksankertaisia OECD-maiden yrityksien saamiin tukiin verrattuina.

”Kyllä molempien intressissä on tässä tilanteessa välttää kauppasota” Timo Vuori

EU:n ja Kiinan kauppasuhteista puhuttaessa on noussut esiin jopa kauppasodan käsite, mutta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kansainvälisen kaupan ja kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori ei usko tilanteen kärjistyvän niin pahaksi.

Vuori muistuttaa, että EU:n ja Kiinan välillä vallitsee molemminpuolinen riippuvuussuhde. EU on monilla teknologian aloilla ja joissakin maametalleissa riippuvainen Kiinasta, mutta toisaalta Kiina on riippuvainen sen tuotteiden pääsystä EU:n markkinoille, etenkin kun Kiinan kotimarkkinoilla kysyntä on monissa tuotteissa heikkoa. Lisäksi Kiinakin on joillain aloilla riippuvainen eurooppalaisesta teknologiasta.

Vuoren mukaan vaikeutunut kaupankäynti Yhdysvaltojen kanssa on lisännyt kiinalaisten alttiutta kuunnella EU:n näkemyksiä.

”Kyllä molempien intressissä on tässä tilanteessa välttää kauppasota”, Vuori arvioi STT:n haastattelussa.

Kiinan ja EU:n välisen kaupan roima epätasapaino oli keskeinen aihe EU-maiden johtajien huippukokouksessa kesäkuussa, ja sen arvioidaan nousevan asialistalle myös ensi viikolla Brysselissä kokoontuvassa huippukokouksessa.

Jos Pekingin neuvotteluissa ei tapahdu toivottua edistystä, saattavat Saksa ja Ranska ajaa EU Observer -julkaisun mukaan ensi viikon huippukokouksessa muun muassa kiinalaisten hybridiautojen tuonnin rajoittamista EU:hun ja eurooppalaisten ajoneuvojen suosimista julkisissa hankinnoissa.

Merkittävä osa EU:n ja Kiinan välisen kaupan alijäämästä johtuu juuri kiinalaisten hybridiautojen massiivisesta ja nopeasti kasvaneesta tuonnista EU:hun.

EU-parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange kehotti Sefcovicia muistamaan kauppaministeri Wang Wentaon kanssa käymissään neuvotteluissa Kiinan heikentyneen taloudellisen tilanteen ja kotimarkkinoiden heikon kysyntätilanteen.

”He tarvitsevat meidän markkinoitamme. He ovat vahvasti riippuvaisia ​​viennistä, ja siksi meillä on neuvotteluissa vipuvartta”, Lange sanoi Rapporteur-julkaisun haastattelussa.