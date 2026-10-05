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Juuri nyt | EU nihkeänä UPM:lle ja Sappin miljardidiilille
Tilaajalle | Video: Susi jahtasi hevosen laitumelta, pakeni vasta omistajan huutoa