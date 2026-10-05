Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Siellä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä.

Meteorologi Heikki Sinisalon mukaan vahinkoja voi syntyä oikeastaan koko maassa Lappia lukuun ottamatta.

”Pahimmalta tilanne näyttää Pohjanmaan maakunnissa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.”

Maanantaina aamupäivällä päivitetyn varoituskartan mukaan tiistaina lähes koko maassa varoitetaan voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta. Merialueille on annettu tuuli- ja aallokkovaroituksia.

Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolenpäivän aikoihin tai iltapäivällä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran. Vielä keskiviikkonakin puuskaista tuulta esiintyy laajalti, mutta tuuli ei ole yhtä voimakasta kuin tiistaina.