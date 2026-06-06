”Suomelta puuttuu toimitusjohtaja” – Harkimo jatkaa Liike Nytin johdossa, Petteri Summanen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Liike Nytin puoluekokous pidettiin lauantaina 6.6.2026 Helsingissä.

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Liike Nytin puheenjohtajisto. Vasemmalta oikealle Petteri Summanen, Harry Harkimo ja Heidi Sukari. Kuva: Iina Ilmarinen

Uutiset | Politiikka Henrik Hohteri

Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo arvostelee hallitusta realismin puutteesta talouden hoidossa.

”Suomelta puuttuu kokonaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Suomelta puuttuu toimitusjohtaja. Puheiden perusteella tuntuu siltä, että muilta puolueilta puuttuu kokonaan realismi julkisen talouden katastrofista”, Harkimo sanoo puolueen tiedotteessa.

”Liike Nyt on ainoana puolueena kertonut avoimesti yli kahdeksan miljardin euron säästölistan ja myös tehokkaat keinot saada talous kasvuun. Pelkkää leikkaaminen ei riitä. Meidän on saatava yritykset investoimaan ja kasvamaan ja palkkaamaan lisää ihmisiä töihin. Ja palkalla on ihmisten tultava paremmin toimeen.”

Harkimon mielestä puolustusmenoihin pitää riittää Naton kautta tullut 3,5 prosentin BKT-osuus.

”Nyt on julkisuuteen tuotu 15 miljardin euron summa, mikä tarkoittaisi, että meille hankittaisiin 100 uutta hävittäjää vuodessa. Turvallisuudella rakennetaan nyt kallista mielikuvaa. Myös velkojen korkomenot ovat karkaamassa käsistä eli nyt on välittömästi käärittävä hihat. Näin ei voi jatkua.”

Liike Nyt valitsi puoluekokouksessaan Helsingissä lauantaina Harkimon jatkokaudelle puheenjohtajaksi.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Petteri Summanen, joka on tunnettu muun muassa näyttelijänä ja MT:n kolumnistina.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Turun Yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari.

Summanen on lähdössä eduskuntavaaliehdokkaaksi Uudenmaan vaalipiiristä ja Sukari Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Liike Nytin Varsinais-Suomen puheenjohtajana toimiva Mika Tunturi.