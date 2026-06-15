Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta – Trumpin mukaan Hormuzinsalmen saarto päättyy Iran ja Yhdysvallot ovat päässeet sopuun rauhasta. Aselepo koskee myös Libanonia. Hormuzinsalmi avataan perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan.

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Aselepo koskee myös Libanonia, johon Israel teki vielä sunnuntaina iskun. AFP/LEHTIKUVA.

Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoivat maat varhain maanantaina Suomen aikaa. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina.

Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sovusta omassa Truth Social -viestipalvelussaan toivottaen onnea kaikille osapuolille.

”Annan täten täyden valtuutuksen Hormuzinsalmen avaamiselle, ja samanaikaisesti valtuutan Yhdysvaltain laivaston purkamaan saarron välittömästi. Maailman laivat, käynnistäkää moottorinne. Antakaa öljyn virrata!”, kirjoitti Trump.

Toisessa julkaisussa Trump kuitenkin kirjoitti, että Hormuzinsalmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu.

Iran sanoi saavuttaneensa valtaisia voittoja sodan aikana, ja että sopimuksen myötä sota Yhdysvaltojen kanssa päättyy heti.

”Sodan välitön ja pysyvä loppu on julistettu kaikilla rintamilla, myös Libanonissa”, sanoi Iranin varaulkoministeri Kazem Gharibabadi televisiokommentissa.

Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen perjantain allekirjoitusseremoniaa. Pakistan on toiminut neuvotteluissa välittäjänä.

Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi.

Britannia, Ranska, Saksa ja Italia puolestaan kertoivat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet.

Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta.

”Teemme tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen, Iranin ja alueellisten kumppaneiden kanssa saavuttaaksemme pitkän aikavälin diplomaattisen ratkaisun”, yhteislausunnossa sanottiin.

Trump sanoi sunnuntaina, että Lähi-idän rauhansopimus oli vain muutamien tuntien päässä.

Trumpin mukaan Israelin sunnuntaina tekemä isku Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin aiheutti kuitenkin myöhästymisen sopimuksen solmimisessa. Trump sanoi, että muussa tapauksessa sopimus olisi jo allekirjoitettu.

Trump ei ollut tyytyväinen Israelin pääministeriin Benjamin Netanjahuun. Trumpin mukaan Israel iski Libanoniin tuntia ennen kuin sopimuksen piti olla valmis.

Iranin valtiollinen media puolestaan kertoi sunnuntaina, että Iran ei ollut tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin. Vastauksena iskuihin Iran muun muassa esti laivaliikenteen Hormuzinsalmella, joka on tärkeä väylä öljyä ja kaasua meriteitse kuljettaville tankkereille.