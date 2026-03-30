Katariina Souri eroaa GraniittipuolueestaSouri kertoo keskittyvänsä nyt uusimman kirjansa viimeistelyyn ja Sipoon tilan kevättöihin.
Kirjailija, kuvataiteilija ja entinen malli Katariina Souri kertoo X:ssä eronneensa sunnuntaina Suomen Graniittipuolue ry:n jäsenyydestä, yhdistyksen hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.
Keskeinen syy on Sourin julkaisun mukaan vakava luottamuspula, joka syntyi ydinryhmän sisällä pian sen jälkeen, kun vaadittavat kannattajailmoitukset puolueeksi rekisteröitymistä varten saatiin kerättyä.
”Koen, ettei ole mieltä yrittää ajaa poliittista sanomaa yhteisöllisyyden merkityksestä, jos puolueen ydinryhmässä vallitsee luottamuspula, eikä se kykene yllättäen jakamaan enää yhteisiä arvoja ja periaatteita, eikä toimimaan niiden puolesta”, X-julkaisu kertoo.
Souri puuhasi tiiviin ydinporukan kanssa uutta puoluetta Suomeen. Hän kertoi MT:lle alkuvuonna haluavansa kannustaa ihmisiä muuttamaan maaseudulle.
Hän kertoo keskittyvänsä nyt uusimman kirjansa viimeistelyyn ja Sipoon tilan kevättöihin.
"Puolueen kivijalka ei sittenkään ollut graniittinen, mutta täällä kotipuolessa niin hirsitalo kuin oma elämäkin seisoo edelleen tukevalla kivijalalla", hän kirjoittaa X:ssä.
