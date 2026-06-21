IL: Juhannuksena kuollut ainakin seitsemän ihmistäOsa kuolemista on ollut tapaturmia ja osa epäilyjä henkirikoksia.
Juhannusaattona ja -päivänä kuoli ainakin seitsemän ihmistä, kertoo Iltalehti. Kaikki kuolemat eivät ole tapaturmia, vaan osa on epäiltyjä henkirikoksia.
Vesillä kuoli ainakin kaksi, kenties kolme henkilöä. Mikkelin Louhijärvellä kaatui perjantaina aamuyöllä soutuvene, jonka kyydissä oli neljä nuorta miestä. Heistä kellään ei ollut pelastusliivejä. Kolme miehistä selvisi rantaan. Yksi hukkui.
Helsingissä löytyi samana päivänä noin 70-vuotias nainen kuolleena merestä. Hän oli poliisin tietojen mukaan ollut uimassa.
Nilsiän Tahkolahdella Kuopiossa on mahdollisesti hukkunut nuori aikuinen mies. Häntä ei ollut sunnuntaiaamuun mennessä löydetty eikä siksi laskettu mukaan uhrilukuun.
Ainakin kaksi ihmistä on kuollut epäillyn henkirikoksen uhrina. Toinen teko tapahtui Vaasassa juhannusaattona, toinen Varkaudessa juhannuspäivänä.
Ainakin kolme ihmistä on kuollut tapaturmaisesti muualla kuin vesillä.
Noin 30-vuotias mies putosi juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa parvekekaiteen lasituksen läpi kerrostalon viidennestä kerroksesta.
Kuopiossa Vehmersalmen lähellä kuoli juhannusaattona nainen, joka yritti sammuttaa omakotitalon tulipaloa.
Merikarvialla kuoli yksi ihminen ja toinen loukkaantui vakavasti, kun henkilöauto suistui tieltä varhain juhannusaattona.Artikkelin aiheet
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