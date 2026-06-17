Valio lakkauttaa Oulun tehtaansa, 140 henkilöä menettää työpaikkansaOulun tehtaan tiloihin jää jakeluvarasto sekä Valiota palvelevia myynti- ja tukitoimintoja.
Valio siirtää Oulun tehtaan tuotannon vaiheittain Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä.
Valion Oulun tehtaalla valmistetaan tuoremaitotuotteita kuten maito- ja hapanmaitotuotteita sekä kasvipohjaisia puolivalmisteita.
Tehtaalla työskentelee noin 300 henkilöä, joista tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöä irtisanotaan vaiheittain tehtaan tuotannon siirtymisen loppuun mennessä, Valio kertoo tiedotteessaan.
Oulun tehtaan tiloihin jää jakeluvarasto sekä Valiota palvelevia toimintoja kuten myynti- ja tukitoimintoja.
Valio kertoo seuraavaksi käynnistävänsä suunnittelun Oulun tuotannon siirron aikatauluista ja yksityiskohdista. Siirtojen vaikutuksia muille Valion tuotantolaitoksille arvioidaan suunnitelmien edetessä.Artikkelin aiheet
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