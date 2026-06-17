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Juuri nyt | Kyläkauppatukea myönnettiin 131 kaupalle ‒ näin paljon rahaa saa
Tilaajalle | Lasse perusti 1,5 miljoonalla säätiön suojelemaan metsiä ‒ ”Tein töissä pitkää päivää eikä ollut aikaa tuhlata”