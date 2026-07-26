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Juuri nyt | Ruotsin maatalous harmaantuu vauhdilla – vain harvalle tilalle tiedossa jatkaja
Tilaajalle | Video: Nyt on hurja vonkale – jättimäinen hauki tarttui Viljamin jigiin