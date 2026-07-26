Kirjastoissa riittää kävijöitä myös kesäisin – vilkkaus kesäasukkaiden ansiosta Kesäasukkaiden matkaan lähtee kirjastosta usein jännäreitä ja muuta viihdekirjallisuutta. Moni toivoo kirjastolta myös etätyöpistettä ja virtaa laitteisiin.

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Monet ilahtuvat pienemmissä kirjastoissa myös lastenkirjallisuuden hyvästä saatavuudesta. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Kulttuuri STT

Monesti sanotaan, että Suomi hiljenee heinäkuuksi. Pirkanmaalla Pälkäneeseen kuuluvan Luopioisten kirjastossa niin ei käy.

”Luopioisten kirjastossa heinäkuu on ylivoimaisesti vuoden vilkkain kuukausi vuodesta toiseen”, kertoo Pälkäneen kunnankirjaston kirjastotoimenjohtaja Seija Heikkilä STT:lle.

Vilkkaus on kesäasukkaiden ansiota. Pälkäneen asukasluku moninkertaistuu kesäisin kunnan tuhansien vapaa-ajan asuntojen vuoksi, ja moni haluaa kesälomalla tarttua kirjaan.

STT kysyi kirjastojen kesäkäytöstä Pälkäneen lisäksi Kuopiosta, Salosta ja Savonlinnasta, joissa jokaisessa majailee paljon kesäasukkaita. Kaikista kerrotaan, että kesällä kirjastoissa riittää käyttäjiä: koululais- ja päiväkotiryhmät jäävät pois ja paikalliset ihmiset ovat omilla reissuillaan, mutta tilalle tulevat mökkiläiset ja muut kesäasukkaat.

”Moni on selvästi vanhoja tuttuja, joita ei ole talven aikaan näkynyt”, kertoo palveluvastaava Virpi Hyvönen Savonlinnan kirjastosta.

Myös uusia tulijoita on. Kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind Salon kirjastopalveluista kertoo, että Salossa tehdään eniten uusia kirjastokortteja juuri kesäisin. Savonlinnassa taas näkyvät esimerkiksi Oopperajuhlien työntekijät perheineen.

Viihde kiinnostaa lomalaisia

Kirjastoista kerrotaan, että kesäasukkaat nappaavat hyllyistä mukaansa erityisesti dekkareita sekä muuta jännitys- ja viihdekirjallisuutta. Monien mukaan lähtee isojakin kasoja.

Kaikki neljä kirjastoa saavat usein kesäasukkailta kehuja siitä, että uutuuskirjoja on niissä saatavilla isoja kaupunkeja paremmin. Kun suurissa kaupungeissa jotakin kirjaa täytyy jonottaa kuukausikaupalla, mökkipaikkakunnalta sen saattaa saada lukuun nopeastikin.

Vaikka moni kirjasto on osa laajempaa verkostoa ja suosituimmat kirjat kiertävät varausten myötä koko maakunnassa – siis myös niissä suurissa kaupungeissa –, hittikirjoja on tarjolla lisäksi niin kutsutuissa bestseller- tai vippihyllyissä. Hyllyissä on tarjolla suosituimpia kirjoja siten, että laina-aika on yleensä tavanomaista lyhyempi eikä kappaletta voi varata. Pienissä kirjastoissa näillä hyllyillä voi siis käydä parempi tuuri.

”Monta kertaa tulee pääkaupunkiseutulaisilta palautetta, että meiltä saa tosi hyvin sellaista aineistoa, mihin voi Helsingin alueella olla monen kuukauden tai puolen vuoden jonot”, Salon kirjaston Lind sanoo.

Vastaava kirjastovirkailija Liisa Saavalainen Kuopiosta Riistaveden lähikirjastosta kertoo, että monet ilahtuvat myös lastenkirjallisuuden hyvästä saatavuudesta. Kirjastossa käykin kesäisin paljon lapsiperheitä ja esimerkiksi isovanhempia lastenlasten kanssa.

Ei vain lomalaisia

Kaikki kesäasukkaat eivät ainoastaan lomaile. Monista kirjastoista toivotaan esimerkiksi työskentelytiloja tai paikkaa, jossa voisi osallistua etäpalaveriin.

Myös tietokoneille, lehtilukusaleille ja monitoimilaitteille on kesäisin käyttöä, ja kesälomalaiset käyvät tutustumassa kirjastoissa oleviin näyttelyihin.

Kirjastossa saatetaan käydä lataamassa myös kännyköitä ja varavirtalähteitä. Saavalainen kertoo, että Riistaveden kirjastossa pistorasioita ei ole kovin montaa, mutta kävijöille on sallittu laitteiden lataaminen kohtuudella.

Sää vaikuttaa kirjastoissa haastateltavien mukaan siten, että pitkittyneet sadejaksot voivat lisätä kävijöiden ja lainausten määrää. Lisäksi sateisina päivinä kirjastoon saatetaan tulla viettämään aikaa.

”Jos on valtavan hyvä sää, heinäkuu ei ole erityisen vilkas. Jos on sateinen kesä, koko kesä on kiireinen”, Savonlinnan Hyvönen sanoo.

Palautuksia ja palautetta

Entä kun syksy saapuu ja kesälomat päättyvät, pakkaavatko lomailijat kirjaston kirjoja erehdyksessä mukaan kotimatkalle? Todennäköisesti näin ei käy ainakaan kovin usein, sillä kukaan haastateltavista ei ole havainnut myöhästymisissä piikkiä alkusyksyn aikana.

”Mutta palautuksia tulee kesän lopulla joskus ruuhkaksi asti”, Savonlinnan Hyvönen sanoo.

Muisto kesäasukkaista jää kirjastoihin syksyn jälkeenkin. Salon Lind kehuu kesäasukkaita rohkeiksi palautteen antamisessa. Kiitosten lisäksi moni kertoo korjaus- ja hankintaehdotuksia sekä ideoita siitä, miten kirjastoa voitaisiin kehittää.

”Palveluiden kehittämisen kannalta on tärkeää saada palautetta. Asiakkaathan ovat meillä kuninkaita, ja heitä on kuunneltava”, Lind sanoo.