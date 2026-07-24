Päivi Räsänen valitti tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tämän vuoden maaliskuussa.

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Päivi Räsänen ei katso syyllistyneensä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Kuva: Rami Marjamäki

Uutiset | Yhteiskunta Tilda Karhumaa

Päivi Räsänen (kd.) on jättänyt valituksen korkeimman oikeuden tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen kertoo asiasta julkaisemassaan tiedotteessa.

”Toivon, että Strasbourgissa todettaisiin, että Suomessa annettu tuomio on Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamien sanan- ja uskonnonvapauksien vastainen ja siitä annettaisiin Suomelle langettava päätös”, hän sanoo.

Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen yhdessä Lähetyshiippakunnan piispan Juhana Pohjolan kanssa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio tuli vuonna 2004 julkaistusta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen.