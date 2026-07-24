Garden Helsinki -kohu syvenee – Iltalehden mukaan Vapaavuori pyrki lobbaamaan myös eduskuntaryhmän johtoaJan Vapaavuori pyrki vaikuttamaan Garden Helsinki -hankkeen valtiontukeen myös kokoomuksen silloisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen kautta, Iltalehti kertoo.
Jan Vapaavuori pyrki saamaan tukea Helsinki Garden -hankkeelle viestittelemällä myös kokoomuksen silloiselle eduskuntaryhmän puheenjohtajalle, nykyiselle työministeri Matias Marttiselle ennen kevään 2025 kehysriihtä, kertoo Iltalehti.
Iltalehden haltuunsa saamien sähköpostien mukaan Vapaavuori kirjoitti Marttiselle maaliskuussa 2025, että valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui hankkeen tukemiseen myönteisesti, vaikka ministeriö oli aiemmin ilmoittanut kielteisestä kannastaan.
Vapaavuoren mukaan asiasta oli keskusteltu myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa myönteisessä hengessä. Orpo on aiemmin kiistänyt keskustelleensa Vapaavuoren kanssa hankkeen sisällöstä. Hänen mukaansa Vapaavuori kertoi vain olevansa mukana hankkeessa.
Vapaavuori kiittää viestissään Marttista tämän vierailusta Kansallisen Kokoomuspuolueen säätiön hallituksessa.
”Toiseksi, ja kun tiedän, että olet taas tekemisissä kaikkien puoliväliriiheen liittyvien asioiden kanssa”, Vapaavuori jatkaa viestissään.
Vapaavuori perustelee Marttiselle, miksi hanketta pitäisi hankeyhtiön mielestä tukea. Hän viittaa esimerkiksi Tampereen Nokia-areenan saamaan valtiontukeen.
Garden Helsinki -kohusta uusia paljastuksia – IL sai haltuunsa Vapaavuoren sähköpostitArtikkelin aiheet
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