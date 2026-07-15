Ammoniakkia vuosi teollisuuskiinteistöstä Suomussalmella – ohikulkija haistoi ja soitti hätäkeskukseenOsoitteessa sijaitsee luonnonmarjayritys Kiantaman tuotantolaitos.
Suomussalmella annettiin yöllä vaaratiedote, kun teollisuuskiinteistöstä vuosi ammoniakkia, kertoo Kainuun pelastuslaitos. Marjatien lähialueen asukkaita kehotettiin suojautumaan sisätiloihin.
Pelastuslaitos sai vuodon hallintaan ja tuuletti tilat. Aamuun mennessä vaara oli ohi, eikä tilanteesta syntynyt henkilövahinkoja.
Vuodon syytä tutkitaan. Osoitteessa sijaitsee luonnonmarjayritys Kiantaman tuotantolaitos.
Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että ilmoituksen hätäkeskukseen teki ammoniakin haistanut ohikulkija.Artikkelin aiheet
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