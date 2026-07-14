Orpo STT:lle: En valehdellut areenahankkeesta Pääministeri sanoo voivansa antaa pääministerin ilmoituksen syksyllä, jos eduskunta sen haluaa Garden Helsinki -hankkeesta.

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Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle Garden Helsinki -hankkeesta. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa valmis antamaan pääministerin ilmoituksen eduskunnalle Garden Helsinki -hankkeesta syksyllä. Oppositio on vaatinut ilmoitusta.

”Olen valmis antamaan ilmoituksen, jos eduskunta sen tahtoo syksyllä istuntokauden alussa. Olen aina eduskunnan käytettävissä”, Orpo sanoo puhelimitse STT:lle antamassaan haastattelussa.

Hän korostaa, että on antanut julkisuuteen kaikki Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvät tiedot.

”Julkisuudessa on käyty keskustelua sillä pohjalta, ettei ole ymmärretty tai haluttu ymmärtää sitä, mitä olen lausunut”, Orpo sanoo.

Garden Helsinki -monitoimiareenan hanke sai hallitukselta 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessä huhtikuussa 2025.

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja areenahankkeen työllisyysvaikutuksista. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1 700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. HS:n mukaan Helsingin kaupunki arvioi jo vuonna 2024, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900.

Orpo sanoo, ettei ole valehdellut areenahankkeen työllisyysvaikutuksista.

”Minulla on kaikissa lausunnoissani ollut vain ja ainoastaan yhdet luvut. Ne olivat ne luvut, mitkä meillä oli käytössä keväällä 2025 kasvuriihessä. Ne olivat hankkeen antamat arviot. En ole koskaan muista luvuista puhunut”, Orpo sanoo.

”Kun sen jälkeen on tullut tietoa sekä hankkeen pienenemisestä että muista arvioista, ne otetaan huomioon jatkokäsittelyssä”, Orpo lisää.

Jatkokäsittelyllä Orpo viittaa siihen, että hankkeen mahdollista rahoitusta arvioi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Korostaa ehdollisuutta

Valtiovarainministeriön asiakirjoista on käynyt ilmi, että ministeriön virkamiehet pitivät hanketta isona riskinä.

Orpo korostaa haastattelun aikana useaan kertaan, että keväällä 2025 tehty päätös hankerahoituksesta on ehdollinen.

”Hankkeen varsinainen rahoituspäätös tullaan tekemään vasta myöhemmin. Tällä hetkellä OKM:ssä valmistellaan tätä rahoituspäätöstä ja arvioidaan, miten se täyttää kriteerit.”

Ehdollisuudella Orpo perustelee myös sitä, miksi valtio ei tehnyt kehysriiheä varten omaa arviota Garden Helsingin työllisyys- ja talousvaikutuksista. Orpon mukaan ehdollinen tuki oli tärkeää hankkeen etenemiselle.

Varsinainen päätös mahdollisesta rahoituksesta valmistellaan Orpon mukaan perusteellisesti virkamiesvalmistelussa, jonka jälkeen sitä arvioi hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta, johon kuuluvat muutkin hallituspuolueet.

Orpon mukaan ministerivaliokunta arvioi sitten, täyttääkö hanke hallituksen sille asettamat tavoitteet. Lisäksi EU-komissio arvioi mahdollista valtiontukea erikseen.

”Yhtään euroa ei makseta, ennen kuin kokonaisuus on käyty virkavalmisteluna läpi, ja on selvää, että ne ehdot täyttyvät. Tässä ajattelen pääministerin roolia, että olen toiminut loogisesti.”

Orpon mukaan muista hankkeista oli vähemmän tietoa.

”Silloin ei ollut vastaavaa tietoa esimerkiksi tästä Vantaan areenahankkeesta. Se on edennyt kevään 2025 jälkeen. Olen todennut, että sillä on mahdollisuudet ihan samalla tavalla hakea valtion tukea. Mutta silloin 2025 keväällä, kun näitä päätöksiä tehtiin, niin ei ollut vastaavaa tietoa”, hän sanoi.

Myöhemmin Orpon esikunnasta täsmennettiin sähköpostitse, että tietoa ei ollut muista vastaavassa vaiheessa olleista areenahankkeista.

Tämä hanke päätyi kehysriihessä kokoomuksen neuvottelukoriin Orpon mukaan siksi, että hanke oli kaikkein pisimmällä.

Kiistää tietäneensä Vapaavuoren sähköposteista

Garden Helsinki -hankkeen ehdollista rahoituspäätöstä on moitittu muun muassa läpinäkymättömästä valmistelusta. Oppositiosta on epäilty, olisivatko hankkeen puuhamies ja pääministeri voineet vehkeillä keskenään tuen hankkeelle.

Hankeyhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori lähetti Orpolle ja hänen avustajilleen huhtikuussa 2025 sähköpostiviestin, jossa Vapaavuori sanoi luottavansa siihen, että "hallitus saa runtattua hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä". Vapaavuori kiitti myöhemmin Orpon erityisavustajia hankkeen saaman ehdollisen valtiontuen "junailusta" riihen yhteydessä.

Orpo kiistää olleensa tietoinen Vapaavuoren sähköpostiviesteistä.

”Olen aikaisemminkin sanonut, että kävin hänen kanssaan lyhyen keskustelun. Hän informoi minua siitä, että hän on tässä hankkeessa mukana, eikä siinä sen enempää sitten keskusteltu. En ole hänen kanssaan käynyt tätä hanketta läpi, enkä ole neuvotellut yhtään mitään.”

Pääministeri sanoo ymmärtävänsä, että aihe herättää keskustelua. Hän kuitenkin sanoo ajatelleensa myös rakennusalan vaikeaa työllisyystilannetta ehdollista päätöstä tehdessään.

”Tämä päätös ehdollisena ja sillä ajatuksella, että saamme Suomeen työtä ja työpaikkoja lyhyellä aikavälillä rakennusaikana ja sen jälkeen positiivisia vaikutuksia.”

Orpo kuitenkin myöntää, että viestinnässä olisi ollut parantamisen varaa.

”Tässä on asioita, jotka ovat herättäneet keskustelua. Vaikka olen hyvin selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti kertonut tähän liittyvät faktat.”

”Emme ole siis antaneet yhtään euroa minnekään vielä”, Orpo sanoo.

Orpon esikunnasta lähestyttiin STT:tä ja tarjottiin mahdollisuutta haastatella pääministeriä.