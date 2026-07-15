Yhdysvallat saartoi Iranin satamat – Trump väläyttää massiivisia uusia iskuja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa iskuilla Iranin voimalaitoksiin, jos sopimusta maiden välillä ei synny.

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Iranin mukaan päätös satamien saarron jatkamisesta on romuttanut maiden välisen alustavan rauhansopimuksen. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Irania vastaan.

Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuoreimmista iskuista myöhään tiistai-iltana. Asevoimat perustelee iskujaan edelleen pyrkimyksillä heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormuzinsalmella.

Asevoimat kertoi myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen. Huhtikuussa aloitettu saarto päättyi nelisen viikkoa sitten.

Maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo ottaa Hormuzinsalmen haltuunsa ja ettei iranilaisia aluksia jatkossa päästettäisi salmen läpi. Asevoimat ilmoitti tämän jälkeen, että satamien sulku aloitetaan tiistai-iltana.

Iran sanoi, että päätös saarron jatkamisesta on romuttanut maiden välisen alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä mahdollistaa lopulliset rauhanneuvottelut.

Myös Iran kertoi varhain keskiviikkona tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä. Iranin yleisradioyhtiö IRIB:n mukaan maan asevoimat sanoi tehneensä drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Jordaniassa. Iranin vallankumouskaarti kertoi puolestaan iskeneensä tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.

Vallankumouskaartin mukaan Hormuzinsalmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä.

Aiemmin tiistaina Iranin kerrottiin iskeneen useisiin aluksiin Hormuzinsalmella.

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n mukaan kaksi ihmistä kuoli iskuissa kahteen kauppa-alukseen. Lisäksi Kuwait kertoi, että Iranin iskut osuivat sen laivaston alukseen ja haavoittivat neljää miehistön jäsentä.

Myös norjalainen tankkeri sai osumaa, kun tunnistamaton räjähdys tapahtui Omanin rannikolla varhain tiistaina.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcomin johtaja Brad Cooper sanoo lausunnossa, että viimeisen viikon aikana Iran on kohdistanut iskuja seitsemään kauppalaivaan ja toistakymmentä miehistön jäsentä olisi kuollut, kadonnut tai haavoittunut.

Trump uhkaa laajentavansa iskuja Iraniin ensi viikolla, jos sopimusta maiden välillä ei synny.

Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa paikallista aikaa tiistaina, että Yhdysvallat iskee ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei suostu neuvotteluihin.

”Aiomme tuhota kaikki heidän voimalaitoksensa. Aiomme tuhota kaikki heidän siltansa, elleivät he tule neuvottelupöytään”, Trump sanoi.

Trump ilmoitti viime viikolla, että aselepo maiden välillä on päättynyt. Tämän jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita iskuja Irania vastaan. Iran on puolestaan vastannut iskemällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän maissa.

Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa, että Yhdysvallat jatkaa iskuja Iraniin niin kauan, kunnes hänen mielestään riittää.

Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa alustavan rauhansopimuksen.