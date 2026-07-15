HS-gallup: Kokoomuksen kannatus vajosi, keskusta aivan perussuomalaisten takanaVasemmistoliiton ennätyssuosion kasvu jatkuu.
Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli viiteen vuoteen.
Pääministeripuolueen kannatus on nyt tuoreessa kyselyssä 16,7 prosenttia. Viimeksi kannatus HS:n mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021, jolloin kokoomusta olisi äänestänyt 16,2 prosenttia vastaajista. Kesäkuussa lukema oli vielä 17,4 prosenttia.
Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8 prosentin kannatuksella. Suosiossa on ollut pieni notkahdus edelliseen kyselyyn verrattuna.
Kolmantena on hallituspuolue perussuomalaiset 14,2 prosentilla ja neljäntenä opposition keskusta 13,7 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisilla kannatus on noussut hieman, keskustalla se on pysynyt liki samassa viime kuusta.
Keskustan perässä on oppositiopuolue vasemmistoliitto, jonka ennätyssuosion kasvu jatkuu. Vasemmistoliittoa äänestäisi nyt 11,5 prosenttia vastaajista.
Opposition vihreiden kannatus on 8,8 prosenttia. Hallituksen RKP:lla suosio on 4,0 prosenttia ja kristillisdemokraateilla 3,1 prosenttia.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3 500 täysi-ikäistä ihmistä internetpaneelissa kesä–heinäkuussa. Haastattelussa kysyttiin, mitä puoluetta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.
Tulosten virhemarginaali on noin 1,7 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.Artikkelin aiheet
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