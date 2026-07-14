Ranska sulkee hirmuhelteessä ydinvoimaloita ympäristösyistä – ilmastointi on maassa harvinainen Helle kurittaa Ranskaa ja sen ydinvoimainfrastruktuuria. Samaan aikaan ilmastointi ja viilennys ovat maassa poliittinen kiistakapula.

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Ranska sulkee hirmuhelteessä ydinvoimaloita. Samaan aikaan sähkölle olisi helleaallon keskellä tarvetta ilmastointi-ja viilennyslaitteille. Kuvassa ydinvoimalan jäähdytystorni Saint-Vulbasissa Ranskassa. Kuva: AFP / Lehtikuva

Uutiset | Ympäristö Henna Lääveri

Euroopan helleaalto kurittaa Ranskaa. Maassa vallitseva äärimmäinen kuumuus pakottaa maan sulkemaan ydinreaktoreita, vaikka edullisen ja hiilivapaan sähkön kysyntä on kovassa nousussa.

Asiasta uutisoi Politico-lehti.

Pitkään jatkunut kuumuus on herättänyt maassa huolta sen ydinvoimainfrastruktuurin kestävyydestä nopeasti lämpenevällä mantereella.

Ranska tuottaa valtaosan kaikesta maassa käytetystä sähköstä ydinvoimalla.

Lehden mukaan Ranskan maanantain korkeat lämpötilat pakottivat Ranskan valtion energiayhtiön Électricité de Francen (EDF) pysäyttämään kolme Ranskan 57 ydinreaktorista.

Lisäksi tuotantoa piti vähentää seitsemässä muussa.

Ranskalaisen uutiskanava France 24:n mukaan syy reaktoreiden sulkemiselle ja hidastamiselle on ympäristön suojelussa.

Maan sähköntuotannolle kriittiset voimalaitokset käyttävät jokivettä reaktoreidensa jäähdyttämiseen, mikä lämmittää takaisin jokeen vapautettavaa vettä.

Rajoittamalla reaktoreita vältetään se, ettei jo valmiiksi lämpimiin jokiin lasketa liian suuria määriä reaktoreiden jäähdytyksessä lämmennyttä vettä.

Myös kesäkuun ennätykselliset helteet sulkivat kolme reaktoria ja pakottivat hidastamaan viittä.

Tämä aiheutti lehden mukaan arviolta 8,7 prosentin laskun sähköntuotannossa juuri samaan aikaan, kun ilmastointilaitteet aiheuttivat sähkön kysynnän kasvun.

Helleaallon aikana myös jokien veden määrä niukkenee. Viime kesänä Pohjois-Ranskassa sijaitseva Gravelinesin voimala joutui pysäyttämään neljän reaktorin toiminnan odottamattoman ongelman vuoksi.

Syynä oli ilmastonmuutoksen aiheuttama meduusainvaasio lähellä paikkaa, johon jäähdytyksessä käytettyä merivettä pumpattiin.

BBC:n mukaan meduusaparvi tukki jäähdytysjärjestelmän ja aiheutti neljän Gravelinesin ydinvoimalan yksikön automaattisen sammumisen.

Tänä kesänä EDF valvoo alueita kameroilla, ja pyrkii välttämään tilanteen.

Ilmastointi ja viilennys ovat Ranskassa myös poliittinen kiistakapula. Uutismedia BBC:n mukaan Ranskan populistisen oikeiston poliitikko Marine Le Pen vaati jo kesäkuun helleaallon aikaan laajamittaista ilmastoinnin tuettua käyttöönottoa.

Tällä hetkellä Ranskassa ilmastointilaitteiden käyttöaste on alhainen.

Vain 25 prosentissa Ranskan kotitalouksista on ilmastointi, kun vastaavasti Espanjassa ja Italiassa luku on 50 prosenttia ja Yhdysvalloissa ja Japanissa jopa 90 prosenttia.

Ilmastointi on harvinainen myös julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja jopa sairaaloissa.

Myös maan vihreä liike on lehden mukaan myöntänyt, että jonkinlainen ilmastoinnin käyttöönotto on väistämätöntä.

Liike on tähän asti pitänyt ilmastointia pahimpana ratkaisuna ilmastonmuutokseen, joten myönnytys on heiltä suuri.

Ympäristöaktivistien mukaan myönnytykset ilmastointiin eivät tuo ratkaisua ilmaston lämpenemisen perimmäisten syiden torjumiseen, ainoastaan ​​lieventävät ilmiön vaikutuksia.

Tekemällä ilmastonmuutoksen vaikutuksista siedettävämpiä, vie se aktivistien mukaan huomion pois olennaisesta taistelusta itse ilmiön syitä vastaan.

Politico: Warming Europe complicates France’s bet on nuclear power

France24: France temporarily shuts down three nuclear reactors over heatwave

BBC: Air conditioning creates political divide after France records hottest day