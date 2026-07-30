Venäjän yölliset iskut surmasivat ainakin kahdeksan ihmistä Ukrainassa Zelenskyin mukaan Ukraina kärsii ilmatorjuntaohjusten kriittisestä puutteesta.

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Kiovassa oli yön aikana ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Ihmiset hakivat turvaa pommisuojana toimivalta metroasemalta. AFP/LEHTIKUVA.

Venäjä iski taas hyökkäyssodassaan Ukrainaan. Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina kärsii kumppaneilta saatavien ilmatorjuntaohjusten kriittisestä puutteesta. Hän kehotti liittolaisia toimittamaan lisää ballististen ohjusten torjuntaan tarkoitettuja ohjuksia.

Venäjä laukaisi Ukrainaa kohti 74 ohjusta ja 284 lennokkia.

Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin kuusi ihmistä Ukrainan keskiosassa, kertoo Kryvyi Rihin kaupungin sotilashallinto.

Sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella kaupungin laitamilla sijaitsevaan kylään. Suurperheen kotiin osunut isku surmasi kaksi lasta ja neljä aikuista. Hän sanoi lisäksi, että kahdeksan ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta.

Viranomaisten mukaan itäisellä Poltavan alueella kuoli ainakin yksi ihminen venäläisen lennokin osuttua varastorakennukseen.

Venäjä iski yön aikana lisäksi ainakin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jossa on kuollut ainakin yksi ihminen. Asiasta kertoo pääkaupungin sotilashallinto.

Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan Venäjä on käyttänyt torstain vastaisen yön iskuissaan ballistisia aseita. Klitshko sanoo, että usealla alueella on syttynyt tulipaloja.

Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Monia on aamulla kehotettu pysymään yhä suojassa.

Zelenskyi sanoi myöhään keskiviikkona, että Venäjä saattaa suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren hyökkäyksen Ukrainaan torstain vastaisena yönä.

Zelenskyi kertoi saaneensa tilanneraportin maan ilmavoimien komentajalta. Presidentin mukaan venäläiset ovat valmistelleet suurta hyökkäystä.

Zelenskyi tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiistaina republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä ja toisti toiveensa Ukrainan ilmatorjunnan vahvistamisesta. Yhdysvallat on viestinyt antavansa Ukrainalle luvan rakentaa Yhdysvalloissa suunniteltuja ilmatorjuntajärjestelmiä.