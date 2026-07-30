"Hurmoksellisia uutisia taloudesta" – Suomen bkt kasvoi, työllisten määrä tippuiBruttokansantuotteen kasvu lähes prosentilla vuosineljänneksen aikana on riemastuttanut talousväen.
Suomen kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti–kesäkuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo.
Myös tammi–maaliskuussa bkt kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Loppuvuonnakin kasvua voi olla odotettavissa, sillä jo viime vuonna kasvua tuli viimeisellä neljänneksellä puoli prosenttia.
Työpäiväkorjatun sarjan mukaan vuoden toisen neljänneksen bruttokansantuote oli 2,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.
Tuoreet luvut ovat saaneet innostuneen vastaanoton viestipalvelu X:ssä.
”Hurmoksellisia uutisia Suomen taloudesta!” Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa.
”Suomen talous näyttäisi siirtyneen rampilta kiihdytyskaistalle”, Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kommentoi.
OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen nostaa päivityksessään esiin sen, että toisen neljänneksen alustavat ennakkoluvut ovat huomattavasti vahvemmat kuin mallinnusten perusteella olisi odottanut.
”Vaikka luvut tarkentuisivat selvästi alaspäin, alkuvuosi on ollut hyvää kasvua, ja koko vuoden luvuista voi tulla ennusteita paremmat”, hän kommentoi.
Työllisyys ei ole vielä kasvusta hyötynyt, sillä tilastokeskuksen mukaan työllisten määrän ennakoidaan vähentyneen reilun prosentin vuodentakaisesta. Samoin tehtyjen työtuntien määrän ennakoidaan vähentyneen 1,4 prosenttia vuoden takaisesta.Artikkelin aiheet
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