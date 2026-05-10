Onko varusmiesten hotkittava ruokansa? Riittävä aika ruokailuun ei ole vain ravitsemuskysymys Kouluruokailussa suuri määrä syöjiä voi ruuhkauttaa ruokalan. Toinen sujuvaa ruokailua suurelle joukolle tarjoava taho on varuskunta.

Keskimäärin varuskuntaoloissa ruokailuun on varattu 30 minuuttia, maasto-oloissa ruokailuaika voi vaihdella vartista tuntiin. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Henna Lääveri

MT kertoi maaliskuussa, että 77 prosenttia suomalaisista kouluista on varannut liian vähän aikaa kouluruokailuun. Haasteita luvatun 20 minuutin ruoka-ajan toteutumisessa tuottaa niin opetuksen suunnittelu kuin ruokailuun varattujen tilojen koko.

Ruokailuun osallistunut toimittaja sai aterioitua melko tarkkaan puolessa tunnissa, kun aterian sai nauttia rauhassa jutellen.

Koulujen lisäksi toinen sujuvaa ruokailua suurelle joukolle tarjoava taho on varuskunta.

Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, ettei varusmiehille ei ole määrätty yleistä yhteistä aikamäärettä ruokailuihin. Keskimäärin varuskuntaoloissa ruokailuun on varattu 30 minuuttia, maasto-oloissa ruokailuaika voi vaihdella vartista tuntiin.

”Harjoituksissa ruokailut toteutetaan tilanteen edellyttämällä tarkoituksenmukaisella tavalla”, puolustusvoimilta kerrotaan.

Muun muassa Yle kellotti vuonna 2023 Porin prikaatissa varusmiesten ruokailun.

Tuolloin Porin prikaatin huolto-osastolla työskentelevä kapteeni Mika Isometsä kertoi jutussa, että varusmiehiltä tulee paljon palautetta ruokailusta varmasti siitä syystä, että ruokailu on keskeinen osa päivää.

”Jos ruuan laatu tai käytettävä aika poikkeavat, ja he eivät ole tottuneita siihen, tulee palautetta”, hän kertoo Ylen jutussa.

Ruokailut ovat osa palvelusta ja sen myötä ruokailuajat suunnitellaan perusyksiköittäin viikko-ohjelmiin. Suunnittelu tehdään ohjaavan normin ja yleiseen palvelusohjesäännön perusteella.

Varusmiesten ruokailut kattavat aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan.

”Pääperiaatteena on se, että jokaiselle varusmiehelle tarjotaan mahdollisuus ruokailuihin jokaisena palveluspäivänä sekä ruokailuihin varataan riittävästi aikaa, jotta jokainen ehtii syödä tarpeettomasti kiirehtimättä”, puolustusvoimista kerrotaan.

Varusmiesliiton puheenjohtajan Mats Uotilan mukaan ruokailuun varataan pääsääntöisesti riittävä aika päiväohjelmasta.

”Varusmiesliitto saa asiasta yksittäisiä palautteita”, Uotila kertoo MT:lle.

”Palautteissa korostuvat etenkin alokasajan haasteet, jolloin uudet alokkaat totuttelevat varuskunnan prosesseihin ja yhtäältä johtajat harjoittelevat joukon siirtymien ja ruokailun johtamista.”

Hän muistuttaakin riittävä ruokailuajan olevan tärkeää paitsi jaksamisen mutta sosiaalisen kanssakäymisen kannalta.