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Juuri nyt | Prismat eivät kestäneet Viron kovaa kilpailua – se paljastaa kotimaan ruokakaupan ongelmat
Tilaajalle | FinnMetkon 150 hehtaarin messualuetta tullaan ihmettelemään myös maailman toiselta puolelta