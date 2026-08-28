Alueen kuvernööri vetoaa etenkin lapsiperheisiin sekä vanhuksiin, että he jättäisivät kotinsa ja lähtisivät Hersonista.

Ukrainan Hersonissa siviilejä on kehotettu lähtemään kodeistaan Venäjän kiihtyneiden iskujen takia.

Kehotuksen esitti myöhään torstaina alueen kuvernööri Oleksandr Prokudin, joka kuvaili kaupungin tilannetta äärimmäisen vaikeaksi. Tunteja myöhemmin perjantain puolella Venäjän drooni-isku surmasi ainakin yhden miehen. Kolme muuta ihmistä haavoittui, Prokudin kertoi.

Kuvernööri vetosi etenkin lapsiperheisiin sekä vanhuksiin, että he jättäisivät kotinsa ja lähtisivät Hersonista.

Ukrainan joukot saivat venäläisjoukot työnnettyä pois Hersonista sodan alkukuukausina. Tämän jälkeen Venäjän joukot ovat iskeneet kaupunkiin Dneprjoen vastarannalta.

Ennen sotaa Hersonissa asui noin 280 000 ihmistä. Pian Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa helmikuussa 2022, venäläisjoukot miehittivät Hersonin ja pitivät sitä hallussaan useita kuukausia.

Nyt iskut ovat kuvernöörin mukaan kiihtyneet ja kohdistuneet kaupungin tärkeään infrastruktuuriin, sähkönjakeluun ja lämpövoimalaan. Tämä voi tietää erittäin vaikeaa aikaa alueen asukkaille säiden kylmetessä syksyä kohden.

”(Asukkaat voivat) jäädä ilman sähköä ja lämmitystä pitkäksikin aikaa, ei vain tunneiksi tai päiviksi”, hän sanoi.

Tämä voi tietää erittäin vaikeaa aikaa alueen asukkaille säiden kylmetessä syksyä kohden.

Samalla Ukrainan torjuntaohjusvarastot ovat alkaneet huveta, eikä Ukrainalla ole kykyä torjua Venäjän ilmahyökkäyksiä ja drooneja Hersonin alueella, kuvernööri sanoi.

Viime talvena Venäjä pommitti Ukrainan voimalaitoksia toistuvasti, minkä vuoksi miljoonat ihmiset joutuivat kärsimään kylmästä ja pimeydestä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti jo aiemmin elokuussa, ettei Ukrainalla ole käytännössä jäljellä yhtään lämpövoimalaa, joka olisi säilynyt Venäjän iskuista vauriotta.

Venäjä on kohdistanut kuluneen kesän aikana iskujaan erityisesti myös pääkaupunkiin Kiovaan.