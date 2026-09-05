Keskusta uhkaa jälleen välikysymyksellä – Kaikkonen jyrähtää hallitukselle ja vaatii korjausta maatalouden suuntaan

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallitus ei tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia, joilla ruoantuottajien tilannetta olisi voitu kestävästi ja pitkäjänteisesti parantaa tai edes auttaa pahimman yli. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallitus ei tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia, joilla ruoantuottajien tilannetta olisi voitu kestävästi ja pitkäjänteisesti parantaa tai edes auttaa pahimman yli. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei pyritä hakemaan ratkaisuja. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin.

”Hallitus ei tehnyt budjettiriihessä riittäviä toimia, joilla ruoantuottajien tilannetta olisi voitu kestävästi ja pitkäjänteisesti parantaa tai edes auttaa tämän pahimman yli”, sanoo keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen STT:lle.

Jos hallitus ei pysty aidosti korjaamaan suuntaa, keskusta on valmis hakemaan eduskunnassa vastauksia suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuuteen myös välikysymyksen kautta, Kaikkonen sanoo.

”Lopulta kyse on siitä, onko Suomessa tulevaisuudessakin riittävästi kotimaista, terveellistä ja turvallista ruokaa.” Antti Kaikkonen

Kaikkonen viittaa haastattelussa Maaseudun Tulevaisuuden artikkeliin, jossa johtava tutkija Arto Latukka Luonnonvarakeskuksesta sanoi, että Suomen maatalouden kannattavuus on valahtamassa EU:n heikoimmaksi.

Kyse ei Kaikkosen mukaan ole pelkästään maanviljelijöiden toimeentulo-ongelmasta.

”Lopulta kyse on siitä, onko Suomessa tulevaisuudessakin riittävästi kotimaista, terveellistä ja turvallista ruokaa.”

Kotimainen ruoantuotanto on myös huoltovarmuuden kannalta tärkeää, Kaikkonen muistuttaa entisenä puolustusministerinä.

Maanviljelijöiden ahdingon taustalla on monta samanaikaista tekijää. Näitä ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, kaupan vahva asema ruokaketjussa, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä vakava afrikkalaisen sikaruton uhka.

Heinäkuun alussa Venäjän päätös kahdeksankertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut lopetti venäläislannoitteiden tuonnin Suomeen ja on nostanut lannoitteiden hintoja. Myös Lähi-idän sota on kiristänyt lannoitemarkkinoiden tilannetta.

Lähi-idän sota ja siitä seurannut Hormuzinsalmen sulkeutuminen on nostanut myös polttoaineiden hintoja. Hormuzinsalmen epävakaan tilanteen vuoksi monilla tiloilla on alettu harkitsemaan lannoituksen vähentämistä ja viljelyalan supistamista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja tuottajajärjestö SLC:n kesäkuussa toteuttamassa kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi.

”Valtiontalouden tilanne on tiukka, ja samansuuruisen potin löytäminen tässä tilanteessa on varmasti vaikeaa, mutta ei tämä millään muutamalla miljoonalla eurolla korjaannu.” Antti Kaikkonen

Kaikkonen huomauttaa, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea kuin Ruotsissa.

Viime eduskuntakaudella maataloutta kohdanneeseen poikkeukselliseen kustannuskriisiin vastattiin lähes 400 miljoonan euron suuruisella kriisipaketilla.

”Valtiontalouden tilanne on tiukka, ja samansuuruisen potin löytäminen tässä tilanteessa on varmasti vaikeaa, mutta ei tämä millään muutamalla miljoonalla eurolla korjaannu.”

Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkonen sanoi, että keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun.