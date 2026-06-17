Kyläkauppatukea myönnettiin 131 kaupalle ‒ näin paljon rahaa saaValtaosa maakuntien kyläkaupoista hakee ja saa kyläkauppatukea.
Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea 131 maaseudun kaupalle. Hakijoita oli tänä keväänä 138, mikä oli neljä vähemmän kuin vuosi sitten.
”Hakemuksen hylkäämisen yleisimmät syyt ovat kaupan liian iso liikevaihto tai myöntöehtojen vastainen sijaintiluokitus”, kertoo Ruokaviraston erityisasiantuntija Tommi Alanko.
Kyläkauppatuen ehtona on sijainti määritetyllä maaseutualueella. Viime vuodesta poiketen tukea on tänä vuonna voitu jakaa myös sellaisille kaupunkia lähemmille maaseudun alueille, joita ei ole luokiteltu harvaan asutuksi tai ydinmaaseuduksi.
Maaseutualueiden luokittelua voi tutkia kartasta.
Ruokaviraston mukaan kyläkauppoja on edelleen kaikissa maakunnissa, ja niistä valtaosa saa kyläkauppatukea.
Tukeen varattu määräraha on yhteensä 1,35 miljoonaa euroa. Kauppaa kohden tukea saa 11 400 euroa, ja se pyritään maksamaan vielä kesäkuun aikana.
Kyläkauppatuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta. Päivittäistavaroiden lisäksi monesta kaupasta saa esimerkiksi käteisnosto-, posti- ja apteekkipalveluita.
”Kyläkauppojen tarjoamat palvelut vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta ja helpottavat arkea vähentämällä tarvetta liikkua suurempiin taajamiin”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ministeriön tiedotteessa.
Kauppias voi käyttää kyläkauppatukea esimerkiksi kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Tuen ehtona on, että kauppa toimittaa jälkikäteen selvityksen tuen käyttämisestä.Artikkelin aiheet
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