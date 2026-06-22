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Juuri nyt | Pääradan vika luvataan korjata pian – junaliikenteen häiriöt jatkuvat iltaan
Tilaajalle | Viljanviljely väheni – tässä on kesän ensimmäinen satoennuste ja arvio viljan riittävyydestä