Ukraina saa paljon valtiojohtajatukea Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivänä – myös presidentti Stubb vierailee Kiovassa Monet valtiojohtajat ovat kertoneet jatkavansa Ukrainan tukemista ja pysyvänsä maan rinnalla.

Presidentti Alexander Stubb osallistui muun muassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa muistotilaisuuteen Kiovassa Maidanin aukiolla. NIILO SIMOJOKI / LEHTIKUVA.

Ukraina saa runsaasti kansainvälistä tukea Venäjän suurhyökkäyksen neljäntenä vuosipäivänä. Monet valtiojohtajat ovat kertoneet jatkavansa Ukrainan tukemista ja pysyvänsä maan rinnalla.

Esimerkiksi presidentti Alexander Stubb on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Hän on osallistunut muistoseremoniaan yhdessä muiden eurooppalaisten johtajien ja presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

”Vierailulla osoitetaan Suomen vahvaa ja jatkuvaa tukea Ukrainalle tilanteessa, jossa maa on taistellut Venäjän laitonta hyökkäyssotaa vastaan”, kerrotaan presidentinkanslian tiedotteessa.

Stubb vieraili edellisen kerran Ukrainassa syyskuussa ja sitä ennen sodan alkamisen kolmantena vuosipäivänä tasan vuosi sitten.

Kiovaan ovat saapuneet myös muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.

Tukeaan osoittaa myös esimerkiksi Britannian pääministeri Keir Starmer, joka lausunnossaan vakuuttaa, että Britannia pysyy edelleen Ukrainan rinnalla. Britannia on tänään tiistaina ilmoittanut uudesta tukipaketistaan Ukrainalle. Se sisältää muun muassa hätäapua Ukrainan energiaverkon suojaamiseksi sekä humanitaarista tukea sodassa kärsineille.

”Lisäämme sotilaallista, humanitaarista ja jälleenrakentamisen apua ja jatkamme Ukrainan tukemista niin pitkään kuin on tarpeellista. Venäjä ei voita tätä sotaa”, Starmer sanoo.

Myös Ruotsin pääministeri vakuuttaa maansa jatkavan Ukrainan rinnalla, joka taistelee paitsi omansa myös muiden vapauden ja turvallisuuden puolesta. Niin ikään Viron pääministeri Kristen Michal on kertonut Pohjoismaiden ja Baltian maiden tuen jatkuvan.

”Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Viron itsenäisyyspäivänä. Emme ole unohtaneet vapauden hintaa. Viro jatkaa Ukrainan tukemista kaikin tavoin kestävän rauhan saavuttamiseksi”, hän kirjoittaa sosiaalisen median päivityksessään.

Ukrainan presidentti Zelenskyi on julkaissut sosiaalisessa mediassa lausunnon, jossa hän kiittää ukrainalaisten rohkeutta, kovaa työtä ja kestävyyttä vastarintaan.

”On oikeutettua sanoa, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Hän ei ole murtanut ukrainalaisia, hän ei ole voittanut tätä sotaa, olemme säilyttäneet Ukrainan.”

Zelenskyi toteaa myös, että ponnistelut rauhan ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi jatkuvat.

Ukrainaa tukeva niin kutsuttu halukkaiden koalitio pitää tiistaina etäkokouksen Ranskan ja Britannian johdolla.

Stubb tapasi maanantaina Pariisissa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, jonka mukaan painetta Venäjää kohtaan täytyy lisätä. EU-maat eivät kuitenkaan onnistuneet samana päivänä pidetyssä ulkoministerikokouksessa sopimaan uudesta 20. pakotepaketista Venäjälle.

Macron on tiistaina julkaissut sosiaalisessa mediassa tekstin, jossa hän kuvailee neljä vuotta kestäneen sodan julmuuksia. Hän luonnehtii sotaa Venäjän kolminkertaiseksi epäonnistumiseksi: sotilaalliseksi, taloudelliseksi ja strategiseksi.

”Neljä vuotta pommitettuja kaupunkeja, tuhottuja kouluja, sairaaloita ja energiainfrastruktuuria, jotta perheet syöstäisiin kylmyyteen ja pelkoon. Neljä vuotta murskattuja elämiä, väkivaltaa, raiskauksia, kidutusta, sotarikoksia ja terroria.”

Macron kirjoittaa, että jonain päivänä venäläiset ymmärtävät heidän nimissään aiheutettujen tuhojen pitkän aikavälin vaikutukset maalleen.

”Siinä missä Kreml lupasi valloittaa Ukrainan muutamassa päivässä, vain yksi prosentti Ukrainan alueesta on vallattu. Ja millä hinnalla venäläisille?”

Macron huomauttaa, että toista miljoonaa venäläissotilasta on haavoittunut tai kuollut taisteluissa.

Täsmällisiä Venäjän tappiolukuja ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä. Yhdysvaltalainen kansainvälistä turvallisuutta analysoiva ajatushautomo Center for Strategic and International Studies CSIS julkaisi tammikuun lopulla raportin, jossa se arvioi venäläisten kokonaistappioluvuksi lähes 1,2 miljoonaa. Luku käsittää taisteluissa kuolleet, haavoittuneet ja kadonneet helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välillä. Pelkästään viime vuoden osalta CSIS arvioi venäläistappioiden suuruudeksi yli 400 000.

Yhdysvaltain välityksellä käydyt neuvottelut sodan päättämisestä ovat toistaiseksi jääneet tuloksettomiksi. Venäjän vaatimukset alueluovutuksista ylittävät sen vajaan viidesosan Ukrainan alueesta, jonka venäläiset ovat kyenneet neljän sotavuoden aikana valtaamaan.

Zelenskyi varoitti maanantaina BBC:n haastattelussa, ettei Venäjän presidentti Putin edes tyytyisi vaatimiensa alueiden saamiseen, vaan jatkaisi sotaa tauon jälkeen uudelleen.

Ukraina puolestaan haluaa Yhdysvalloilta ja Euroopalta niin uskottavat turvatakuut, ettei sen tarvitsisi enää pelätä Venäjän uutta hyökkäystä.

Ukrainan sodan varsinaisella taistelurintamalla ei ole tapahtunut pitkään aikaan suuria muutoksia. Venäjä on kyennyt etenemään hitaasti ja suuria tappioita kärsien, mutta viime viikkoina myös ukrainalaiset ovat kyenneet valtaamaan pieniä alueita takaisin. Syynä venäläisten vaikeuksiin on pidetty tärkeiden Elon Muskin SpaceX-yhtiön tarjoamien Starlink-satelliittiyhteyksien menetystä.

Viime aikoina Venäjä onkin keskittynyt iskemään Ukrainassa kaupunkien siviilikohteisiin ja energialaitoksiin. Ukrainan kotirintamalla kovien pakkasten lauhtuminen lienee tuonut jonkinlaista helpotusta sähkö- ja lämpökatkoista kärsineille siviileille.