Paikallislehdet varoittavat uutiserämaista – vaativat lehdenjakelun turvaamistaEllei lehdenjakelun ongelmiin saada ratkaisua, kehitys uhkaa lähidemokratian peruspilareita.
Ilman paikallislehdille suunnattua tukea Suomeen syntyy tulevaisuudessa uutiserämaita, alueita, joilla ei ole lainkaan journalistista seurantaa.
Näin arvioi kehitystä joukko itsenäisiä paikallislehtien kustantajia, jotka ovat huolissaan paikallislehtikentän tilasta ja tulevaisuudesta.
Kannanotossaan kustantajat muistuttavat siitä, että paikallislehdet ovat suomalaisen lähidemokratian ja arjen tiedonvälityksen kivijalka.
”Jokaisen kunnan alueella tarvitaan riippumaton media, joka seuraa päätöksentekoa, valvoo vallankäyttöä sekä uutisoi paikalliset asiat ja kertoo paikallisyhteisön tarinat.”
”Kohdennettu tuki on esimerkiksi muissa Pohjoismaissa käytetty ja toimivaksi todettu ratkaisu.”
Viime vuosien kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa paikallislehtien toimintaedellytykset ovat heikentyneet nopeasti – erityisesti jakelukustannuksien rajujen korotusten vuoksi.
”Postin hinnoittelun muutokset ovat nostaneet jakelun kustannuksia kohtuuttomasti. Korotukset ovat olleet selkeästi suurempia kustannuskehitykseen verrattuna, ja ne ovat kohdistuneet erityisen raskaasti 1–2 kertaa viikossa ilmestyviin paikallislehtiin.”
”Vaikka paikallismedioilla on toimivia digitaalisia jakelukanavia, painetun lehden jakelu on edelleen tärkeä ja tavoittavuutta merkittävästi täydentävä kanava. Digitaalinen jakelu ei siis poista tarvetta kohtuuhintaiselle fyysiselle jakelulle.”
Kustantajat ehdottavat, että valtio perustaa uuden määräaikaisen jakelutuen tai muuttaa nykyisiä tukimuotoja niin, että se huomioi paremmin paikallislehdet.
”Kohdennettu tuki on esimerkiksi muissa Pohjoismaissa käytetty ja toimivaksi todettu ratkaisu.”Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat