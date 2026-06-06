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Haluatko pitää lupiinitalkoot? Se ei ole aivan yksinkertaista
Lupiinin kitkeminen teiden varsilta ei kuulu jokaisenoikeuksiin. Väylävirasto ei innostu ajatuksesta, että vieraslajit vapautettaisiin vapaaksi riistaksi.
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Uutiset
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Luonto
6.6.2026
07:00
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
lupiinitalkoot
Komealupiini
vieraslajit
Väylävirasto
luonnonsuojelu
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