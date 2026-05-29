Suomelta 128 miljoonan apupaketti Ukrainalle – mukana uutta materiaalia puolustusteollisuudeltaTähän mennessä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardin euron arvosta.
Suomi toimittaa Ukrainaan jälleen uuden puolustustarvikeapupaketin. Paketin arvo on noin 128 miljoonaa euroa.
Puolustusministeriön mukaan kyseessä on Suomen 33. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Tähän mennessä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardin euron arvosta.
Tällä kertaa Ukrainaan lähetetään sekä Puolustusvoimien varastoluovutuksia että kotimaiselta teollisuudelta hankittua materiaalia. Operatiivisista syistä puolustusministeriö ei kerro tarkemmin paketin sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Ukrainan apupaketit vahvistavat myös Suomen puolustusteollisuutta.
"Jo kymmenet suomalaiset yritykset ovat päässeet näiden tukipakettien myötä näyttämään tuotteidensa toimivuuden kovimmassa mahdollisessa paikassa", Häkkänen sanoo tiedotteessa.
