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Metsä
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Talous
17.6.2026
06:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
metsävakuutus
ilmastonmuutos
metsätalous
vakuutusyhtiöt
metsätuho
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