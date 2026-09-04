Aduki Oy on ilmoittanut tekevänsä takaisinvedon Good Good suklaa-hassellevitteelle. Pakkauksen koko on 350 grammaa, parasta ennen -päiväys 20.9.2027 ja erän numero L6079407.

Adukin mukaan tuote on moitteeton, mutta osasta mainitun erän pakkauksista puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät. Merkinnät ovat muun muassa englanniksi ja ranskaksi.

Tuote sisältää allergeeneja, kuten hasselpähkinää ja maitoa, ja saattaa sisältää jäämiä maapähkinästä ja muistakin pähkinöistä, joten käännösten puuttuminen voi aiheuttaa riskin pähkinä-, maapähkinä- ja maitoallergikoille.

Adukin mukaan väärällä etiketillä varustetun tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan.